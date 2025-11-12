Mobi Monting tužio MF Banku

Firma Mobi Monting iz Srpca podnijela je tužbu protiv MF Banke navodeći da je banka uplate ove firme na ime prijevremenog zatvaranja kredita pogrešno interpretirala kao avansne uplate kredita koje je firma podigla u banci.

Vlasnik Mobi Montinga Dragan Jokić tokom 2023. godine potpisao ugovore sa MF Bankom kojima su mu odobrena tri dugoročna kredita od 2.500.000 KM, 2.000.000 i 180.000 KM. Na ime prijevremene otplate za sva tri kredita banci isplatio je 4.367.000 KM krajem aprila ove godine.

Iako ističući da je prijevremenu otplatu kredita izvršio iz kreditnih sredstava kod Intesa San Paolo Banke, MF Banka to nije tretirala kao prijevremene otplate kredita, već kao avansne uplate za te kredite.

Banka je u naknadnom odgovoru na zahtjev Mobi Montinga za prijevremenu otplatu kredita navela da ukupni dug Mobi Montinga po tim kreditima iznosi 4.251.000 KM, a to je za 116.000 maraka manje nego što je Mobi Monting uplatio.

"Desila se ta situacija da je moja firma uplatila prijevremenu otplatu kredita u MF Banci, no oni su samovoljno trenirali tu uplatu kao avans na uplatu. Naravno, to je protivzakonito i mi ćemo svoju pravdu potražiti na sudu", rekao je za ATV Dragan Jokić, vlasnik "Mobi Montinga".

On dalje kaže da je nekoliko puta tražio mišljenje Agencije sa bankarstvo Republike Srpske o tome da li je MF Banka uplatu Mobi Montinga na ime prijevremenog zatvaranje kredita mogla da tretira kao avansnu uplatu korisnika kredita na ime plaćanja anuiteta, ali da precizan odgovor nikada nije dobio.

"Ono što je posebno zabrinjavajuće je to što je Agencija za bankarstvo i nakon 5 ili 6 dopisa nije reagovala na te sve informacije i na tu pojavu. Dakle, postoj mogućnost da se jedan kredit plaća u dvije banke, MF nama naplaćuje kamatu iako je kod njih stajao novac", rekao je Jokić.

Jokić ističe da se Agencija za bankarstvo definitivno svrstala na stranu banke i da korisnici kredita apsolutno nemaju nikakva prava na bankarskom tržištu.

"To je katastrofalno i zabrinjavajuće. Nikad gora situacija nije bila, 25 godina se bavimo ovim poslom i nikad nismo zakasnili nijednu ratu, ali nikad teže stanje nikad nije bilo u bankarskom sektoru i tu direktno odgovornost snosi regulator, a to je Agencija za bankarstvo", istakao je Jokić.

Ističe da iz Agencije za bankarstvo definitivno nisu zainteresovani da zaštite bilo kakva prava korisnika kredita.

"To je ono što brine i tjera investitore odavde jer niko nije zainteresovan da radi u takvom haosu", zaključio je Jokić.