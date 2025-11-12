Logo
Large banner

Banka uvela novo pravilo: Ove kartice biće deaktivirane

Izvor:

SRNA

12.11.2025

08:52

Komentari:

0
Банковна картица, Мастеркард
Foto: Pexels/ Photo by Pixabay

Zagrebačka banka obavijestila je svoje klijente da od danas više neće biti moguće plaćati "viza" već samo "masterkard" karticama.

Banka je svim korisnicima, individualnim i poslovnim, već poslala nove "masterkard" kartice, koje će ih u potpunosti zamijeniti.

Младен Жижовић

Fudbal

''Da znaš kako sam tužna bez tebe'': Emotivna objava kćerke Mladena Žižovića obišla region

Danas će sve "viza" kartice Zagrebačke banke biti deaktivirane.

Iz banke su poručili sa se ova promjena odnosi na sve korisnike Zagrebačke banke, kako poslovne i tako i privatne.

Podijeli:

Tag:

banka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Младен Жижовић

Fudbal

Emotivna objava kćerke Mladena Žižovića obišla region: Da znaš...

3 h

0
Стиже ли нова промјена: Објављена прогноза до недјеље

Društvo

Stiže li nova promjena: Objavljena prognoza do nedjelje

3 h

0
Ево како да очистите ваше јастуке од прљавштине без прања

Savjeti

Evo kako da očistite vaše jastuke od prljavštine bez pranja

3 h

0
Новак Ђоковић послао моћну поруку: Није ме брига

Tenis

Novak Đoković poslao moćnu poruku: Nije me briga

3 h

0

Više iz rubrike

Катанац врата капија

Ekonomija

Zatvorena čuvena fabrika papira

4 h

0
Подстицаји битан фактор у пословању привредника Српске

Ekonomija

Podsticaji bitan faktor u poslovanju privrednika Srpske

16 h

0
Румунија у потрази за радном снагом: За возаче камиона нуде мјесечно и до 3.000 евра

Ekonomija

Rumunija u potrazi za radnom snagom: Za vozače kamiona nude mjesečno i do 3.000 evra

20 h

0
Конференција о одрживом развоју и инвестицијама у Бањалуци, присуствује Минић

Ekonomija

Konferencija o održivom razvoju i investicijama u Banjaluci, prisustvuje Minić

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Udario pješaka na pješačkom!

11

44

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner