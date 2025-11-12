Banka uvela novo pravilo: Ove kartice biće deaktivirane

Zagrebačka banka obavijestila je svoje klijente da od danas više neće biti moguće plaćati "viza" već samo "masterkard" karticama.

Banka je svim korisnicima, individualnim i poslovnim, već poslala nove "masterkard" kartice, koje će ih u potpunosti zamijeniti.

Danas će sve "viza" kartice Zagrebačke banke biti deaktivirane.

Iz banke su poručili sa se ova promjena odnosi na sve korisnike Zagrebačke banke, kako poslovne i tako i privatne.