Podsticaji bitan faktor u poslovanju privrednika Srpske

Proizvođači izvoznici su motor ekonomije društva. Čak tri milijarde i 957 miliona maraka prihoda ostvareno je izvozom u ovoj godini. 7% više nego prošle. U tome prednjači tekstilna i drvno- prerađivačka industrija.

Kratkoročno, bitan faktor izvoznicima su podsticaji privredi. Kao dugoročnan mehanizam, privrednici navode sinergiju obrazovanja i potreba tržišta rada.

''U Republici Srpskoj imamo mogućnost ostvairinja podsticaja po osnovu insvesticija i po osnovu zapošljavanja. Naša kompanija naravno koristi te podsticaje. I to je pozitivan primjer podsticaja privredi. Jako je važno da se radi na osposobaljavanju radne snage, da bi privukli prave investicije da bi imali prave proizvodne pogone. Neophodno je da radimo sa savremenim tehnologijama, odnosno imamo obučenu radnu snagu'', rekao je Branislav Banjac, generalni direktor ''PMP Jelšingrad'', Gradiška.

Pored podsticaja za povećanje plata radnika, i nabavku novih savremenih tehnologija, kao i prelazak na zelenu cirkularnu ekonomiju, Vlada i resorno ministarstvo nude pogodnosti i za samostalne preduzetnike.

''Ono što je isto tako vrlo bitno, a to je podrška malim i srednjim preduzećima i samostalnim preduzetnicima, ili kako je to bolje reći zanatskim radnjama. To je nešto što podržavamo, i u ovom trnutku to je iznos od 40 do 45 miliona u ovoj godini i značajno je veći, skoro 70% veći u odnosu na prošlu godinu'', kazao je Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Ali i pored pogodnosti koje Vlada nudi, pojedini privrednici ostali su ''kratkih rukava''. Kao razlog navode konfuzan i komplikovan sistem podnošenja aplikacije.

''Ove godine nisam mogao da apliciram za podsticaj zato što je mašina do pet godina. Dosta nekih stvari koje mi kao mala, sitna firma ne možemo ni pomisliti da dobijemo. Definitivno bi bilo dobro, ja vjerujem da je to mišljenje i svih nas da se nekom vrstom kreditne linije pomogne, nravano, ako imamo adekvatne projekte'', rekao je Miroslav Mandić, direktor firme za proizvodnju namještaja ''Maestro''.

Zbog nedovoljno informacija, veliki broj privrednika ne zna da upravo povoljnije kreditne linije imaju u komercijalnim bankama, ali kroz posredovanje IRB-a.

''Naše trenutno važeće kamatne stope u prosjeku u 2025. godini, izlazne kamatne stope prema komercijalnim bankama, posredničkim su bile od 1,5 do 1,8%. Recimo, ako su u pitanju nove tehnologije, tu je izlazna kamatna stopa IRB-a bila 0,5% prema komercijalnim bankama. To znači za krajnjeg korisnika povoljniji iznos u odnosu na tržišne uslove koje nude komericijalne banke, a da izvori sredstava nisu sredstva IRB- a'', rekla je Olgica Jević Dragić, v.d. izvršnog direktora za upravljanje portfeljom IRB-a.

Resorno ministarstvo najavilo je za idući mjesec Forum, na kojem će upoznati privredne subjekte i lokalne zajednice koje su to vrste podsticaja ostvarive u sljedećoj godini.