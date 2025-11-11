Dječija igračka se hitno povlači sa tržišta

RAPEKS sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti dječije igračke te o povlačenju iste iz prodaj usled rizika od gušenja.

Kako se navodi u pitanju je plišana igračka u obliku bijele patke sa crnim plastičnim očima. Igračka sadrži sitne dijelove koji se lako mogu odvojiti (crne plastične oči). Mala djeca ih mogu staviti u usta i ugušiti se.

Svijet U raciji pronađeno oružje kod tinejdžera iz BiH

Proizvod se prodaje na internetu, naročito putem platforme Temu.

Podaci o proizvodu

Zemlja porijekla: Kina

Proizvod: Plišana igračka za djecu

Bar kod: 3132347210

(Telegraf)