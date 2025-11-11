Dječija igračka se hitno povlači sa tržišta

Izvor:
RAPEKS sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti dječije igračke te o povlačenju iste iz prodaj usled rizika od gušenja.
Kako se navodi u pitanju je plišana igračka u obliku bijele patke sa crnim plastičnim očima. Igračka sadrži sitne dijelove koji se lako mogu odvojiti (crne plastične oči). Mala djeca ih mogu staviti u usta i ugušiti se.
Proizvod se prodaje na internetu, naročito putem platforme Temu.
Zemlja porijekla: Kina
Proizvod: Plišana igračka za djecu
Bar kod: 3132347210
