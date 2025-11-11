Preminuo legendarni glumac

Prema riječima predstavnika njegove agencije, legendarni japanski glumac Tacua Nakadai preminuo je 8. novembra u 00:25 časova, a uzrok smrti je bila upala pluća.

Navodi se da je prije smrti bio hospitalizovan zbog povrede.

Sahrana i oproštajna ceremonija biće održane samo u krugu najbliže porodice, a javni oproštajni skup nije planiran. Predstavnici agencije su izjavili:

"Nećemo primati cvijeće niti novčane priloge za saučešće".

Tacua Nakadai je rođen 1932. godine u Tokiju.

Iako je od malena njegova ljubav prema filmu bila velika, zbog prerane smrti oca, koji je bio slabog zdravlja, porodica je živjela u teškim finansijskim uslovima. Tako je proživio težak život tokom Drugog svjetskog rata. Nakon rata, u mladosti je strastveno pratio filmove, uključujući i zapadne filmove čija je zabrana bila ukinuta. Odlučio je da postane glumac i upisao se kao polaznik 4. klase pripremne škole za Glumačko pozorište.

Bio je učenik Sende Koreje i nastupao u brojnim pozorišnim predstavama, uključujući Hamleta i Jocuja Kajana. U svijetu filma otkrio ga je reditelj Kobaiaši Masaki, nakon čega je igrao u filmovima kao što su "Crna rijeka", "Ljudski uslov" i "Harikiri".

Takođe je glumio u djelima reditelja Kurosava Akire: Jodžinbo (Tjelesna straža), Kagemuša (Sjena ratnika) i Ran (Haos), kao i u mnogim drugim filmovima istaknutih japanskih reditelja poput Naruse Mikia, Okamota Kiđačija, Ičikave Kona i Goše Hidea, gradeći karijeru na dva kolosjeka – pozorištu i filmu.

Filmovi u kojima je igrao osvojili su nagrade na dodjeli Oskara i na sva tri glavna svjetska filmska festivala – u Kanu, Veneciji i Berlinu.

Priznanja i nagrade

2007.– proglašen Osobom od kulturnog značaja, dobitnik brojnih priznanja, uključujući Orden izlazećeg sunca (četvrti red sa malom lentom i zvijezdom), Nagradu Kavakita i Nagradu Asahi

2015.– odlikovan Ordenom kulture

2024.– dodjeljena mu titula Počasnog građanina Tokija