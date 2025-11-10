Logo
Large banner

Tražio je po hotelu, ona u tuđem krevetu: Muž srpske voditeljke doživio šok

Izvor:

Blic

10.11.2025

22:34

Komentari:

0
Тамара Грујић
Foto: Instagram

Srpska voditeljka Tamara Grujić ispričala je jednu situaciju koju je doživjela, a koja je šokirala njenog muža.

"Prije par mjeseci Aleksandar arhitekta i ja završavamo večeru posljednji, nešto malo pričamo, svi su otišli da spavaju. I ja sam otišla da spavam u neko doba. Vuk se probudi, vidi da me nema. Dva, pola tri ko veli ja sam sa Aleksandrom, u kafani cirkam. Možeš misliti. Izađe napolje ukapira da je sve po hotelu pogašeno i pomisli da nisam krenula da mjesečarim i krene da me zove: 'Tamara, Tamara'", rekla je tada voditeljka.

Svijece smrt

Srbija

Preminuo Dejan Ristanović

"U tom momentu ugleda Aleksandra na terasi, koji se probudio, nije mogao da spava, pita ga: 'Gdje je Tamara, je l' kod tebe', a ovaj kaže: 'Ne'. Dva sata su me zajedno tražili od dva do četiri ujutru i onda mu je Vuk rekao: 'Nema veze ona se uvijek vrati'", ispričala je kroz smij Tamara u emisiji Marije Kilibarde.

Do detalja opisala situaciju

"Budim se u sedam sati, otvaram oči i vidim svog tonca u bračnom krevetu pored sebe. Osjedim, ustajem i shvatam da je njegova soba preko puta moje. Ulazim u svoju sobu, a Vuk će s vrata: 'Gde si ti cijelu noć?', kažem: 'Ja otišla kod Brane'", rekla je ona, pa dodala:

upaljac упаљач

Hronika

Brata polio benzinom i zapalio: Stigla presuda bratoubici iz BiH

"Dva ujutru ja otvaram vrata njegove sobe i govorim mu nešto vezano za snimanje, sjedam pored njega, uzimam mu cijelo ćebe, liježem, pokrivam se i ništa. Čovjek nije mogao da dođe sebi, toliko se paralisao da mu nije palo na pamet da pokuca kod Vuka na vrata i pita za mene".

Podijeli:

Tag:

voditeljka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Колапс на фронту: Руси стежу обруч, отвара се нови пут - пада кључни град?

Svijet

Kolaps na frontu: Rusi stežu obruč, otvara se novi put - pada ključni grad?

1 h

0
Плата 2.200 евра, бесплатни смјештај и храна, а радника ни за лијека

Ekonomija

Plata 2.200 evra, besplatni smještaj i hrana, a radnika ni za lijeka

2 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Tenis

Tragedija na Završnom Mastersu: Preminula dvojica navijača, jedan se srušio usred meča

2 h

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Ekonomija

Tramp: Ako se to desi, Amerika bi izgubila dva biliona dolara

2 h

0

Više iz rubrike

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

Scena

Vraća se Aleksandra Prijović, evo gdje će pjevati za Novu godinu

2 h

0
Дуња Илић

Scena

Jedna od najbogatijih pjevačica u Srbiji završila na ulici

4 h

0
Џиновић проговорио након скандала: Није у нормалним односима са кћерком

Scena

Džinović progovorio nakon skandala: Nije u normalnim odnosima sa kćerkom

6 h

0
"Кија је имала интимне односе са овим водитељем" Испливале тврдње о побједници Задруге

Scena

"Kija je imala intimne odnose sa ovim voditeljem" Isplivale tvrdnje o pobjednici Zadruge

7 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

10

Na pomolu velika kriza: Hoće li biti raspuštanja Narodne skupštine?

23

07

Filmska potjera za vozačem iz BiH

23

04

Arapi odbili da izruče Stefana Papića

22

39

Mladić poginuo u stravičnoj nesreći, više povrijeđenih

22

34

Tražio je po hotelu, ona u tuđem krevetu: Muž srpske voditeljke doživio šok

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner