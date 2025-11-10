Tražio je po hotelu, ona u tuđem krevetu: Muž srpske voditeljke doživio šok

"Prije par mjeseci Aleksandar arhitekta i ja završavamo večeru posljednji, nešto malo pričamo, svi su otišli da spavaju. I ja sam otišla da spavam u neko doba. Vuk se probudi, vidi da me nema. Dva, pola tri ko veli ja sam sa Aleksandrom, u kafani cirkam. Možeš misliti. Izađe napolje ukapira da je sve po hotelu pogašeno i pomisli da nisam krenula da mjesečarim i krene da me zove: 'Tamara, Tamara'", rekla je tada voditeljka.

Srbija Preminuo Dejan Ristanović

"U tom momentu ugleda Aleksandra na terasi, koji se probudio, nije mogao da spava, pita ga: 'Gdje je Tamara, je l' kod tebe', a ovaj kaže: 'Ne'. Dva sata su me zajedno tražili od dva do četiri ujutru i onda mu je Vuk rekao: 'Nema veze ona se uvijek vrati'", ispričala je kroz smij Tamara u emisiji Marije Kilibarde.

Do detalja opisala situaciju

"Budim se u sedam sati, otvaram oči i vidim svog tonca u bračnom krevetu pored sebe. Osjedim, ustajem i shvatam da je njegova soba preko puta moje. Ulazim u svoju sobu, a Vuk će s vrata: 'Gde si ti cijelu noć?', kažem: 'Ja otišla kod Brane'", rekla je ona, pa dodala:

Hronika Brata polio benzinom i zapalio: Stigla presuda bratoubici iz BiH

"Dva ujutru ja otvaram vrata njegove sobe i govorim mu nešto vezano za snimanje, sjedam pored njega, uzimam mu cijelo ćebe, liježem, pokrivam se i ništa. Čovjek nije mogao da dođe sebi, toliko se paralisao da mu nije palo na pamet da pokuca kod Vuka na vrata i pita za mene".