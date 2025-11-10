Džinović progovorio nakon skandala: Nije u normalnim odnosima sa kćerkom

Nedavno su pojedini mediji objavili golišave fotografije i intimne snimke Meline Džinović, kćerke legendarnog pjevača Harisa. Ona sama se na tu temu nije oglašavala, ali je njen otac u nedavnom intervjuu progovorio o odnosu sa kćerkom.

Haris Džinović je prvi put otvoreno govorio o porodici i razvodu, ali i otkrio da nije u dobrim odnosima sa kćerkom Đinom Džinović.

Osvrnuo se na Melinu, pa otkrio da sa kćerkom nije u najboljim odnosima.

"Možda njoj nije ništa falilo. Možda nema šta da kaže, onda je bolje da ćuti. Ona nikada nije htjela da razgovara o borbi za brak. Nisam ni sa kćerkom u normalnim odnosima, nigdje nije savršeno, ni u jednoj porodici", iskreno je rekao pjevač.

Haris se, podsjetimo, osvrnuo i na svoju viralnu izjavu "Ja sam kriv samo što sam davao".

"Danas je svega za dva dana dosta, tako i mog života. Iskreno, dvije zvezde je mnogo u kući. Samo je jedna prava zvijezda, a druga je nabijeđena. Moj razvod je bio civilizovan. Moje izjave su viralne, ali neke stvari su bile u braku lagane, kod mene je bilo sve može - nisam ja samo davao iz džepa. Davali smo sve. Možda sam joj ja dosadio. Ima svako svoje razloge, kaže da neće sa mnom, to je to, šta da se radi. Porodicu je teško stvoriti, ali ju je lako rastaviti. Moram da kažem da ja nisam bolovao razvod, ja sam kontrolisao sebe. Iznio sam lako, iako nije bilo lako", rekao je Haris u emisiji "Premijera, vikend specijal".