Nataša i Vlado prvi put zajedno nakon 20 godina burnog odnosa

Sinoć se čitav estradni svijet sjatio na jedan prestonički događaj, svečane toalete su smjenjivale dok dobrog raspoloženja nije manjkalo.

Među zvanicama su se našli i naši poznati pjevači Vlado Georgiev i Nataša Bekvalac, za koje se godinama šuška da su u jednom trnutku u prošlosti bili nešto više od kolega, ali oni to nikada nisu potvrdili.

Sreli se pa napravili lom

Georgiev je prisutnima pjevao svoje numere, a Nataša mu se u jednom momentu pridružila na sceni gdje su se srdačno zagrlili. Sve vrijeme su se smijali, dok ga je pjevačica gledala u oči dok je izvodila njegovu numeru "Mi nismo mi".

Svijet Majmun preminuo zbog zavisnosti od alkohola: Koristili ga kao zabavljača u kafiću

Radio joj album, a šuškalo se o romansi

Vlado je, podsjetimo, bio producent njenog albuma "Ništa lično" iz 2002. godine, a šuškalo se da je saradnja u studiju prerasla u emotivnu vezu.

Nataša je jednom prilikom pričala o njemu: "Možda je Georgiev bio lud za mnom, ali ja nisam primetila", kazala je Nataša.

Glamurozna proslava sinoć je okupila brojne poznate ličnosti. Vlado Georgiev je pjevao, a tu su bile i voditeljke Snežana Dakić, Suzana Mančić, Biljana Obradović, koja je bila u skroz uskom, te glumica Miljana Gavrilović u haljini sa izrezima, influenserka Zoranah, novinarka Duška Jovanić, pevači Jelena Tomašević, Stanija Dorojević, Sergej Pajić i drugi.

(Mondo)