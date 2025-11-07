Nataša i Vlado prvi put zajedno nakon 20 godina burnog odnosa

Izvor:
Mondo.rs
07.11.2025
08:10
Sinoć se čitav estradni svijet sjatio na jedan prestonički događaj, svečane toalete su smjenjivale dok dobrog raspoloženja nije manjkalo.
Među zvanicama su se našli i naši poznati pjevači Vlado Georgiev i Nataša Bekvalac, za koje se godinama šuška da su u jednom trnutku u prošlosti bili nešto više od kolega, ali oni to nikada nisu potvrdili.
Georgiev je prisutnima pjevao svoje numere, a Nataša mu se u jednom momentu pridružila na sceni gdje su se srdačno zagrlili. Sve vrijeme su se smijali, dok ga je pjevačica gledala u oči dok je izvodila njegovu numeru "Mi nismo mi".
Vlado je, podsjetimo, bio producent njenog albuma "Ništa lično" iz 2002. godine, a šuškalo se da je saradnja u studiju prerasla u emotivnu vezu.
Nataša je jednom prilikom pričala o njemu: "Možda je Georgiev bio lud za mnom, ali ja nisam primetila", kazala je Nataša.
Glamurozna proslava sinoć je okupila brojne poznate ličnosti. Vlado Georgiev je pjevao, a tu su bile i voditeljke Snežana Dakić, Suzana Mančić, Biljana Obradović, koja je bila u skroz uskom, te glumica Miljana Gavrilović u haljini sa izrezima, influenserka Zoranah, novinarka Duška Jovanić, pevači Jelena Tomašević, Stanija Dorojević, Sergej Pajić i drugi.
(Mondo)
