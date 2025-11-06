Razotrkrila ljubavnu tajnu: Atina ferari otkriva sve o aferi sa Darkom Lazićem

Pjevačica otvoreno govori o svojoj vezi sa popularnim pjevačem i otkriva detalje koje do sada niko nije znao. Strast, skandali i iskrena priznanja u ekskluzivnom intervjuu.

Pjevačica Atina Ferari otvoreno tvrdi da je bila u vezi sa Darkom Lazićem, a sada je konačno odlučila da iznese cijelu istinu.

- Mi smo se viđali ovako, ono, kod njega u Brestoviku ili kod mene kući, ili po snimanjima, odemo na neko zajedničko snimanje, pa se vraćamo zajedno kući. Svratimo usput negdje nešto da klopamo, vrati me kući i to je to. S njim sam bila jedno četiri, pet mjeseci - rekla je Atina, pa nastavila:

Scena Ana Sević varala Darka Lazića sa Acom Lukasom: Šok tvrdnje

- Dok je bio sa mnom, bio je okej. Mada meni se nikad nije sviđao taj način njegovog života, ta brza vožnja, motori. Nikad u životu nisam htjela da sjednem sa njim na motor, uvijek sam se plašila da sačuvam svoj život, a iskreno, u ovoj pameti s njim nikad ne bih sjela ni u kola. Sami me Bog sačuvao one godine što nisam se vozila sa njim u kolima, ono je strašno, mislim... Dečku oduzeti vozačku dozvolu za cep život i dati mu trotinet da vozi - rekla je Ferari u intervjuu za "Alo".

Bila sa Lukasom

Podsjetimo, Atina Ferari ponovo je izazvala pravu buru nakon što je iznela tvrdnje da je bila u vezi s Acom Lukasom, što poznati pjevač oštro demantuje.

Sada je Atina ponovo ispričala njihove navodne afere, dodatno raspirujući javnu raspravu.

Scena Darko Lazić čeka prevoz: '' Prešao sam na autobuse''

- On kod kuće leži, spava, mrzi ga da ustane. Zove me i kaže: "Ljubavi, nema toalet papira, nema praška, nema pomorandži, kafe za espreso, bijelog, hljeba, tosta. Ajde svrati, ti to sve dole kupi i dođi. Čekam te, ljubim te.

- Ja sam na kraju poslije svih ovih godina, kad sve stavim na papir bila rame za plakanje i spremačica i domaćica i djevojka i žena i sve. Ja bila sve i na kraju da ovako dobijem komentar - rekla je Atina Ferari u intrevjuu za "Alo".