Ana i Rale se pomirili nakon skandala u Dubaiju

Pjevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale nedavno su se našli u centru pažnje zbog skandala koji je izbio tokom njihovog boravka u Dubaiju. Ana je tada otkrila da ju je Rale, navodno, ostavio samu, sa neplaćenim računima i bez povratne avionske karte, kao i da je "na lijekovima zbog njega".

Drama koja je uslijedila ubrzo je odjeknula u medijima i bacila sjenku na njihov emotivni odnos.

Ona je po povratku u Srbiju riješila da stavi tačku ne samo na emotivni odnos sa kompozitorom, već i na poslovnu saradnju. Međutim, po svemu sudeći, par je izgladio odose.

Medijska ekipa zatekla je kompozitora u jednom beogradskom tržnom centru dok je bio u opuštenoj šetnji sa Anom. Njih dvoje su zajedno obilazili butike i uživali u zajedničkom vremenu, djelujući skladno i veselo, prenosi 24 sedam.

Rale se glasio i otkrio svoju stranu priče

- Sve sam isplatio preko svog računa, sve me je koštalo nešto više od 30.000 evra. Ako su pare na mom računu, neka ona pokaže jednu uplatnicu da mi je dala 500 evra. Ja ću tužiti, a vi je pozovite kao svjedoka, pa neka potvrdi da je platila i da vidimo gdje su tragovi. S njenog računa smo platili samo karte biznis klase za avion, koje sam ja duplirao zbog odlaganja letova, prije svađe koju smo imali u septembru - rekao je Rale za "Kurir".