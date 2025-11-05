Suzana otkrila detalje filma o Saši Popoviću: ''Učestvuje cijela porodica..''

Suzana Jovanović oglasila se povodom filma o životu Saše Popovića i istakla da će cijela porodica učestvovati u njegovoj realizaciji.

Grand produkcija snima dokumentarni film posvećen Saši Popoviću, koji je prvog marta 2025. godine izgubio bitku sa opakom bolešću.

Region Podnesena krivična prijava protiv predsjednika Crne Gore zbog odlikovanja mitropolita Amfilohija

Projekat, koji se već neko vrijeme realizuje, izuzetno je zahtjevan i obuhvata veliki broj sagovornika, a u njemu će se pojaviti i Sašina porodica.

- Jako mi je teško i veoma bolno. Naravno da ćemo svi biti u dokumentarnom filmu o mom Saletu, mi smo njegova porodica. Za sada ne bih ništa više govorila, uskoro ćete imati priliku da pogledate film. Hvala vam na razumijevanju - poručila je Suzana Jovanović.

Suzanin i Sašin brak bio prelijep

Saša Popović i Suzana Jovanović bili su u braku preko dvije decenije i važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni. Kada je upoznao buduću suprugu, prvi čovjek muzičke industrije u Srbiji imao je 42 godine i status velikog zavodnika.

Hronika Muškarac prijavio da je izboden i opljačkan na putu, pa završio iza rešetaka

U martu 1999. godine Saša i Suzana postali su roditelji neodoljive djevojčice kojoj su dali ime Aleksandra. Osim kćerke Suzana ima i sina iz prvog braka kojeg je Popović prihvatio kao rođenog.

Vijest da je teško bolestan pokvarila je porodičnu idilu, a Sašini voljeni su do posljednjeg trenutka vjerovali u njegovo ozdravljenje. Nažalost, Popović je izgubio najvažniju bitku, a u posljednjim trenucima Suzana, Aleksandra i Danijel bili su uz njega.