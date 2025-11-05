Ovo je biljka kojoj hladnoća uopšte ne smeta: Cvjetaće i u decembru

Ako ste ljubitelj cvijeća i želite da vaš balkon ostane živopisan čak i tokom hladnih dana, onda je ovaj cvijet savršen izbor za vas.

Erika je zimzeleni žbun koji se pojavljuje u oko 800 različitih vrsta, od kojih neke mogu ulepšati vašu baštu ili dom čak i tokom zime.

Različite sorte erike

Erica gracilis, jedna od najpoznatijih sorti, krasi se cvjetovima u bijeloj, roze i svijetloljubičastoj boji. Njeni cvjetovi se pojavljuju u jesen, ali je njeno lišće ono što zimi postaje pravi ukras, mijenjajući boju iz zelene u braon. Ako zima postane oštra, korijenje biljke bi trebalo zaštititi granama ili korom. Ova vrsta može rasti napolju, ali najbolje uspijeva na cvjetnim lejama i može dostići visinu od 30 cm.

Erica arborea, član porodice vresova, ima igličaste, mekane listove i sitne, bijele cvjetove nalik zvončićima. Ova sorta može narasti čak do četiri metra u visinu.

Kupina (Erica carnea) može se pojaviti u obliku žbuna visine od 10 do 30 cm, ali može narasti i u malo drvo koje dostiže visinu od 60 cm. Njenim cvjetovima, koji su zvonasti i dolaze u bijeloj, crvenoj ili roze boji, nije strano da procvjetaju već u decembru, a posebno početkom proljeća. Čak i pod snijegom, cvjetovi se ne smrzavaju.

Potrebna njega koju zahtijeva erika

Erika voli djelimičnu sjenku i temperaturu između 5 i 15 stepeni. Najbolje uspijeva u kiselim zemljištima, a supstrat za rododendrone je idealan dodatak. Redovno zalijevanje je ključno, koristeći odstajalu vodu, a povremeno je potrebno i orošavanje listova. Nakon cvjetanja, biljku je potrebno orezati, uklanjajući grančice koje su završile svoj ciklus.

Ovaj zimzeleni grm nije samo ukras, već i medonosna biljka, koja pomaže pčelama u proizvodnji kvalitetnog, tamnog meda.

Erika se može razmnožavati reznicama, koje se uzimaju u julu i avgustu, ili dijeljenjem busena tokom avgusta i septembra. Reznice treba da budu duge tri centimetra i nakon što se stave u zemlju, potrebno ih je zaštititi najlonom. Već nakon 20 dana, biljka će se ukorijeniti.

Zašto erika krasi jesenje i zimske balkone?

1. Otpornost na hladnoću: Erika uspijeva u hladnim uslovima, a kiselo i dobro drenirano zemljište je ključ za njen uspjeh.

2. Boja u zimskim mjesecima: Dok zima isprazni balkone, erika donosi boje poput bijele, ružičaste, ljubičaste i crvene, osvjetljavajući i najtmurnije dane.

3. Jednostavna njega: Erika zahtijeva minimalnu pažnju – jednom kada se posadi u saksije sa dobrom drenažom, zaliva se jednom ili dva puta nedjeljno. Nakon što se prilagodi novim uslovima, dovoljno je zalivati je jednom sedmično. Na proljeće, jednostavno uklonite osušene cvjetove i grane kako bi nova vegetacija mogla da procvjeta.

Erika je idealna biljka za svakoga ko želi da njegov balkon bude šaren i živ i tokom zimskih mjeseci, a njena jednostavna njega i otpornost na hladnoću čine je savršenim izborom za početnike.