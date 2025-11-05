Logo

Dodik: Šta smo mogli očekivati kada je predsjednik Ustavnog suda BiH - ratni kadar SDA

05.11.2025

17:09

Додик: Шта смо могли очекивати када је предсједник Уставног суда БиХ - ратни кадар СДА
Došli smo u poziciju da ne možemo vjerovati u pravdu imajući u vidu da je predsjednik Ustavnog suda Mirsad Ćeman, koji je bio ratni predsjednik SDA, za Srbe zločinačke organizacije, koja je vodila rat protiv Srba i vršila masovna ubijanja, rekao je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.

"Taj čovjek je danas predsjednik Ustavnog suda BiH i on je donosio odluke u ovom pogledu. Od početka su radili na tome da razgrade poziciju Republike Srpske i to govorim uporno", rekao je Dodik.

Састанак

BiH

Cvijanović: Ohrabriti unutrašnji dijalog kao jedini put ka deeskalaciji krize

