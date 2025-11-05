Dodik: Šta smo mogli očekivati kada je predsjednik Ustavnog suda BiH - ratni kadar SDA

Došli smo u poziciju da ne možemo vjerovati u pravdu imajući u vidu da je predsjednik Ustavnog suda Mirsad Ćeman, koji je bio ratni predsjednik SDA, za Srbe zločinačke organizacije, koja je vodila rat protiv Srba i vršila masovna ubijanja, rekao je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.