Dodik: Šta smo mogli očekivati kada je predsjednik Ustavnog suda BiH - ratni kadar SDA

05.11.2025
17:09
Došli smo u poziciju da ne možemo vjerovati u pravdu imajući u vidu da je predsjednik Ustavnog suda Mirsad Ćeman, koji je bio ratni predsjednik SDA, za Srbe zločinačke organizacije, koja je vodila rat protiv Srba i vršila masovna ubijanja, rekao je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.
"Taj čovjek je danas predsjednik Ustavnog suda BiH i on je donosio odluke u ovom pogledu. Od početka su radili na tome da razgrade poziciju Republike Srpske i to govorim uporno", rekao je Dodik.
