Selak se sastao sa Škobićem: Naš je zajednički zadatak da pravosuđe učinimo bržim

05.11.2025

15:50

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak razgovarao je sa ministrom pravde Federacije BiH Vedranom Škobićem o unapređenju saradnje između dva ministarstva.

Na sastanku su razmijenjena iskustva i zajednički odgovori na izazove u funkcionisanju pravosudnog sistema, kao i o mogućnosti unapređenja rada pravosudnih institucija, u oba entiteta.

Selak je istakao da ovaj sastanak predstavlja važan korak ka uspostavljanju praktične saradnje u korist građana, te se zahvalio Škobiću, koji je prepoznao značaj razgovora sa legitimnim predstavnicima Republike Srpske.

"Naš je zajednički zadatak da pravosuđe učinimo bržim, pristupačnijim i bližim građanima. Saradnja dva ministarstva je način da zajednički rješavamo probleme, razmjenjujemo iskustva i kreiramo rješenja koja će poboljšati sisteme u oba entiteta. Bez dijaloga nema napretka, a ovaj sastanak je pokazao da postoji volja i razumijevanje sa obe strane", izjavio je Selak.

Tokom sastanka, poseban akcenat stavljen je na razvijanje procedura i zakonskih mehanizama, koji bi doprinijeli efikasnijem radu pravosudnih institucija, kao i boljoj razmjeni informacija u oblastima od zajedničkog interesa.

Ministri su se saglasili da je potrebno jačati međusobnu komunikaciju, unaprijediti razmjenu podataka i iskustava te podsticati razvoj savremenih tehnoloških rješenja u pravosuđu, poput digitalizacije i bolje organizacije arhivskih sistema.

Na sastanku je zaključeno da će se saradnja između dva ministarstva nastaviti i u narednom periodu, kroz radne posjete i zajedničke projekte, koji će doprinijeti stabilnosti i efikasnosti oba sistema pravosuđa.

