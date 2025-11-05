Logo

Strah na tržištu: Veliki pad bitkoina

Izvor:

Tanjug

05.11.2025

15:34

Komentari:

0
Foto: pexels/David McBee

Vrijednost bitkoina je danas u 15.15 časova na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 1,26 odsto na 89.503,69 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 sata iznosi 96,77 milijardi evra, znatno više nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 23 u kategoriji "ekstremni strah", što je za nijansu bolje u odnosu na juče kada je bio na nivou 21 u istoj kategoriji.

Vrijednost itirijuma pala je za 4,48 odsto na 2.915,19 evra, a vrijednost bajnens koina porasla za 1,47 odsto na 833,55 evra.

Kriptovaluta solana je pala za 1,46 odsto na 138,25 evro, a avalanš porasla za 1,52 odsto na 14,55 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin se danas prodaje za 1,68 evra, što je za 2,98 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

