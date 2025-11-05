Logo

Sijarto: Mađarska želi dogovor sa Trampom

Izvor:

Agencije

05.11.2025

14:13

Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Mađarska ima za cilj da sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i mađarskog premijera Viktora Orbana rezultuje dogovorom o ekonomskom i energetskom paketu, izjavio je ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Uspostavljanje mira u Ukrajini biće važna stavka dnevnog reda", rekao je Sijarto na konferenciji za novinare u Budimpešti i napomenuo da će Tramp primiti Orbana u Bijeloj kući.

Sijarto je izrazio nadu da će Moskva i Vašington moći da postignu sporazum o rješavanju sukoba koji bi vratio mir u centralnu Evropu.

Orban je ranije izjavio da se nada da će na njihovom sastanku u Vašingtonu u petak, 7. novembra, ubijediti Trampa da Mađarska treba da bude izuzeta od američkih sankcija na rusku naftu.

Tagovi:

Peter Sijarto

Donald Tramp

