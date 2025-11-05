Sijarto: Mađarska želi dogovor sa Trampom

Izvor:
05.11.2025
14:13
Mađarska ima za cilj da sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i mađarskog premijera Viktora Orbana rezultuje dogovorom o ekonomskom i energetskom paketu, izjavio je ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
"Uspostavljanje mira u Ukrajini biće važna stavka dnevnog reda", rekao je Sijarto na konferenciji za novinare u Budimpešti i napomenuo da će Tramp primiti Orbana u Bijeloj kući.
Sijarto je izrazio nadu da će Moskva i Vašington moći da postignu sporazum o rješavanju sukoba koji bi vratio mir u centralnu Evropu.
Orban je ranije izjavio da se nada da će na njihovom sastanku u Vašingtonu u petak, 7. novembra, ubijediti Trampa da Mađarska treba da bude izuzeta od američkih sankcija na rusku naftu.
