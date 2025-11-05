Poznati trgovački lanac odjeće i obuće iz regiona pred bankrotom

U septembru prihodi nisu pokrili operativne troškove, gubitak je iznosio 188 hiljada eura, a nekada velika trgovačka kompanija Sportina je pred bankrotom.

Očekuje se da će sud proglasiti Sportinu bankrotom ove ili sljedeće sedmice nakon što je prinudna nagodba bila neuspješna, prvi je izvijestio list Delo.

Informaciju je potvrdio izvor blizak kompaniji, koji je objasnio da prinudna nagodba nije bila uspješna iz dva razloga. Prvi je taj što su neki povjerioci, prije svega NLB, odavno tražili stečaj. To je navodno izazvalo nesigurnost kod dobavljača i zakupaca, koji su ključni partneri trgovačke kompanije, te su počeli nametati dodatne uslove Sportini.

Kao rezultat toga, restrukturiranje se pokazalo nemogućim. U julu prošle godine, Okružni sud u Kranju pokrenuo je postupak prinudnog poravnanja za trgovinu odjećom Sportina, koja je u septembru ostvarila prihod od 252 hiljade eura, što je za oko desetinu manje nego u augustu (280 hiljada eura). Međutim, prihod nije bio dovoljan ni za pokrivanje troškova. Mjesec je završila sa operativnim gubitkom od nešto više od sto hiljada eura. Osim toga, kompanija je imala 80 hiljada eura finansijskih rashoda, što je produbilo neto gubitak na 188 hiljada eura.

Kompanija je u svom mjesečnom izvještaju navela da se suočava sa nižim prihodima od planiranih zbog zatvorenih prodavnica. Direktor kompanije Dejan Jelisavac istakao je lošije poslovne rezultate i poteškoće u ispunjavanju redovnih tekućih obaveza kompanije.

U svom posljednjem izvještaju, stečajni upravnik Leon Benigar Tošič naveo je da kompanija redovno isplaćuje plate radnicima, kao i poreze i doprinose. Krajem septembra kompanija je još uvijek imala 39 zaposlenih.

Naveo je da Sportina još uvijek ima otvorenih šest poslovnica, dok su ostale u završnoj fazi zatvaranja.

U prinudnom poravnanju, 644 povjerioca prijavilo je potraživanja u ukupnom iznosu od oko 67 miliona eura. Najveći povjerioci su NLB (12 miliona eura) i Giorgio Armani (5 miliona eura).

U oktobru je prigovor na sprovođenje postupka prinudne nagodbe, koji je podnijela NLB, još uvijek bio otvoren. Najveći povjerilac trgovačke kompanije dugo je branio stav da je Sportina zrela za stečaj.

U svom obrazloženju, banka je navela da postoji manja od 50% vjerovatnoće da će se, potvrđivanjem prinudnog poravnanja koje su predložili povjerioci, povjeriocima obezbijediti povoljniji uslovi za isplatu njihovih potraživanja nego da je nad dužnikom pokrenut stečajni postupak. Stoga je vjerovatnije da će povjerioci biti bolje isplaćeni u stečajnom postupku nego u postupku prinudnog poravnanja.

Ali sud nije odlučivao o tom zahtjevu do najmanje 8. oktobra. „Odluka o prigovoru je još uvijek u toku ili je obustavljena do donošenja konačne odluke o žalbi u vezi s ispitivanjem potraživanja, jer će odluka uticati na visinu prava glasa, a time i na mogućnost uspjeha prisilnog poravnanja“, naveo je stečajni upravnik Benigar Tošič u oktobarskom izvještaju.

Na pitanje Dela o trenutnoj situaciji i budućnosti Sportine, NLB je jednostavno odgovorio da neće ništa komentarisati, prenosi Forbs.