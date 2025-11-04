Vi ste nacistički katolički Srbi: Hrvat pokrenuo pravu buru

Na popularnom Reditu, u zajednici Ask Balkans, nedavno je pokrenuta oštra rasprava koja je izazvala veliki odjek među korisnicima iz regije.

Naime, jedan Hrvat je pozvao ostale Balkance da se dobroćudno našale na račun njegove zemlje.

“Izvrijeđajte moju zemlju! Ajde, Balkanci, udrite po nama (bez zamjerki). Ja sam iz Hrvatske i pomislio sam da bi bilo zabavno pokrenuti jedno dobroćudno roastanje. Volim svoju zemlju, ali budimo realni, svako mjesto ima svoje čudne navike, bizarnosti i smiješne osobine. Volio bih čuti što vama kod Hrvatske izgleda smiješno, čudno ili jednostavno glupo”, napisao je u objavi, uz napomenu: “Govor mržnje nije potreban”.

Hronika U Domu penzionera u Tuzli izbio požar: Nastala panika među štićenicima i osobljem

Vrlo brzo je uslijedila lavina komentara iz cijelog Balkana, bilo je tu i duhovitih dosjetki, ali isto tako i brutalno iskrenih opažanja: “Zapadnjaci wannabe”, “Katolički Srbi :)”, “Francuska Balkana”, “Opsjednutost Srbima (barem na Reditu)”, pisali su.

Poređenja sa Srbijom

“Najbolja stvar u Hrvatskoj je auto-put koji vodi izvan zemlje”, napisao je jedan, a drugi je dodao: “Haha, mogu sprdati dvije zemlje odjednom. Hrvatska je samo Bosna s obalom i kompleksom superiornosti”, dok je treći napisao: “Toliko je tamo divno da su moji preci otišli iz Hrvatske u Bosnu.”

Ni ovaj post nije prošao bez poređenja sa Srbima: “Sve je super s vama dok ne pronađete pravoslavnu ikonu u podrumu djedove stare kuće”, “Od početka godine nije prošao dan da Srbija nije spomenuta na jednom od tri glavna hrvatska subredita”, “Wannabe zapadnjački nacisti, ali zapravo samo loš pokušaj zapadnoevropske verzije Srbije. Dakle, u osnovi – nacistički katolički Srbi”, pisali su.

BiH Stevandić za ATV: Imali su veliku šansu i propustili je

Jedan je spomenuo i Tompsonov koncert: “Imali ste pola miliona ljudi na neonacističkom koncertu i svake godine slavite etničko čišćenje nekada najveće manjine u zemlji. A opet, Srbija je ta koja dobija sve kritike za šovinizam”.

Nemilosrdni komentari

Bilo je onih koji su nemilosrdno secirali hrvatsku svakodnevicu, turizam i mentalitet. “Nažalost, moja prva pomisao uvijek će biti ustaše”, “Precijenjena i ispodprosječna hrana, posebno u poređenju s Italijom”, “Hrvatska je onaj rođak koji na porodične večere donosi svoju EU putovnicu samo da podsjeti sve da je “napustio Balkan”, ali se i dalje vraća kući na ćevape i tračeve”, “Koliko je riječi izmišljeno samo da bi se vaš narod razlikovao od komšija?”, pisali su

“Cijeli hrvatski BDP temelji se na tome da Nijemcima iznova prodajete isti jadranski zalazak sunca, glumeći da je to “autentični mediteranski šarm”, dok je pola obale Airbnb, druga polovina preskupa lignja, a ako zatražite vodu iz pipe, gledaće vas kao da ste se po*rali na Titov duh”, napisao je jedan reditovac, piše "Dnevno".