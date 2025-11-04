Dodajte ovaj sastojak u domaći hljeb i ostaće svjež danima

Za najbolji hljeb caka je u jednom neočekivanom sastojku, a to znaju samo profesionalci.

Niko ne voli hljeb i peciva „od juče“, ni stare od nekoliko sati. Kada ih kupujemo u pekari, obično pitamo prodavce da li je svježe, razmišljajući da li je skoro izašlo iz rerne.

U prodavnicama se svježina provjerava „dodirom“ ili pritiskanjem peciva, pa ćete u svakoj prodavnici vidjeti takozvane „profesionalne pipače“, najčešće starije ljude koji ovom tehnikom prije kupovine provjeravaju na desetine vekni.

Ako se nakon pritiskanja tijesto brzo vrati u prvobitno stanje – svježe je. Ako ostane „spljošten“, bolje ga zaobiđite.

Ako pravite hljeb kod kuće, vjerovatno ste primijetili da on obično brže stari i postaje mrvljiv od onog iz pekare, sli u čemu je tajna?

– Vijek trajanja pekarskih proizvoda, hljeba, mafina i kolača možete produžiti dodavanjem kašike meda u tijesto. Zahvaljujući ovom tajnom sastojku, mafini, lepinje i hljeb ostaju dugo svježi i ne mrve se – objašnjava profesionalni kuvar iz "Haggis Pub & Kitchen".