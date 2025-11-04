Logo

Dodajte ovaj sastojak u domaći hljeb i ostaće svjež danima

Izvor:

Krstarica

04.11.2025

21:51

Komentari:

0
Хљеб
Foto: pexels

Za najbolji hljeb caka je u jednom neočekivanom sastojku, a to znaju samo profesionalci.

Niko ne voli hljeb i peciva „od juče“, ni stare od nekoliko sati. Kada ih kupujemo u pekari, obično pitamo prodavce da li je svježe, razmišljajući da li je skoro izašlo iz rerne.

илу-мачка-15102025

Zanimljivosti

Neobičan razvod: Muž plaća alimentaciju za mačke

U prodavnicama se svježina provjerava „dodirom“ ili pritiskanjem peciva, pa ćete u svakoj prodavnici vidjeti takozvane „profesionalne pipače“, najčešće starije ljude koji ovom tehnikom prije kupovine provjeravaju na desetine vekni.

Ako se nakon pritiskanja tijesto brzo vrati u prvobitno stanje – svježe je. Ako ostane „spljošten“, bolje ga zaobiđite.

Ako pravite hljeb kod kuće, vjerovatno ste primijetili da on obično brže stari i postaje mrvljiv od onog iz pekare, sli u čemu je tajna?

Дом Пензионера-Тузла-пожар

Hronika

U Domu penzionera u Tuzli izbio požar: Nastala panika među štićenicima i osobljem

– Vijek trajanja pekarskih proizvoda, hljeba, mafina i kolača možete produžiti dodavanjem kašike meda u tijesto. Zahvaljujući ovom tajnom sastojku, mafini, lepinje i hljeb ostaju dugo svježi i ne mrve se – objašnjava profesionalni kuvar iz "Haggis Pub & Kitchen".

Podijeli:

Tag:

Hljeb

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ненад Стевандић

BiH

Stevandić za ATV: Imali su veliku šansu i propustili je

15 h

0
Тресло се тло у Русији

Svijet

Treslo se tlo u Rusiji

15 h

0
Најсрећнија имена за дјецу: Имају моћна значења

Porodica

Najsrećnija imena za djecu: Imaju moćna značenja

15 h

0
Нове казне: За држање пса на ланцу и до 1.600 евра

Region

Nove kazne: Za držanje psa na lancu i do 1.600 evra

15 h

1

Više iz rubrike

Које дрво за огрев гори најдуже?

Savjeti

Koje drvo za ogrev gori najduže?

17 h

0
Ове три биљке су идеалне за купатило

Savjeti

Ove tri biljke su idealne za kupatilo

18 h

0
Уз помоћ ових трикова моментално вратите сјај накиту који је потамнио

Savjeti

Uz pomoć ovih trikova momentalno vratite sjaj nakitu koji je potamnio

21 h

0
Сируп од ловора и меда, прочишћава плућа, смирује грло

Savjeti

Sirup od lovora i meda, pročišćava pluća, smiruje grlo

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

12

50

Poskupljuje rakija?

12

50

Večeras nastupa pun Mjesec u Biku: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner