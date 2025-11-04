Logo

Najsrećnija imena za djecu: Imaju moćna značenja

04.11.2025

21:19

Најсрећнија имена за дјецу: Имају моћна значења
Foto: pexels

Biranje imena za dijete jedan je od najuzbudljivijih životnih zadataka, a u srpskoj i mnogim drugim kulturama, dosta se gleda na značenje imena.

Drugim riječima, neka imena se zbog svog značenja smatraju srećnim, a mi vam donosimo najsrećnija srpska imena za dječake i djevojčice.

Bogdan – ovo ime dosta je popularno poslednjih godina, a znači "Božji dar", simbolizuje sreću i blagoslov.

Luka – ime koje se često povezuje sa svjetlom i dobrim stvarima, a posljednjih godina je na listi popularnih imena. Takođe ima i religijsko značenje, povezano sa svetim Lukom.

Mihailo – divno, klasično muško ime čije je značenje zapravo retoričko pitanje "Ko je kao Bog?". Ima snažnu, zaštitničku simboliku.

Jovan – znači "Bog je milostiv", a druga varijanta ovog imena je Ivan. Ime Jovan često dobijaju dječaci rođeni u januaru, kada se obilježava slava Sveti Jovan odnosno Jovandan.

Teodor – znači "Božiji dar" i često se smatra imenom koje donosi sreću.

Ana – klasično ime koje je uvijek popularno, povezuje se sa blagostanjem i ljubavlju, znači "milostiva".

Milica – ime koje već decenijama ne gubi svoju popularnost u Srbiji, često se tumači kao "milostiva", "slatka", a povezano je sa srećom i ljubavlju.

Ivana – ovo ime nosi simboliku blagoslova, a ima značenje "Bog je milostiv".

Stefan – ime sa velikim istorijskim značenjem u srpskom narodu, povezano sa vladavinom i božanskim blagoslovima.

Nikola – znači "onaj koji pobjeđuje" i često se smatra imenom koje nosi sreću i uspjeh.

