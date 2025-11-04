Logo

Tanja Savić u svađi sa rođenom sestrom?

04.11.2025

20:33

Пјевачица Тања Савић
Brojni mediji su prenijeli kako Tanja Savić navodno već godinu dana ne priča sa rođenom sestrom Biljanom.

Kako su dalje pisali mediji, Biljana je željela da se pomiri sa Tanjom, ali se to nije dogodilo, prenosi Blic.

– Bilja je željela, prvenstveno zbog sestrića za koje je jako vezana, da sredi odnos sa Tanjom, međutim ona nije željela. One ne pričaju skoro godinu dana i siguran sam da je i jednoj i drugoj teško, ali teške karaktere imaju. Mnogo toga su njih dvije prošle zajedno i bile kao nokat i prst, da bi se sad ovako udaljile – rekao je izvor za Informer, pa dodao:

– Žao mi je što je došlo do toga jer su obje jako dobre, i bezveze je da zbog neke gluposti toliko dugo ne razgovaraju. Niko od porodice se ne miješa u odluku, jer to je njihova stvar – rekao je.

Biljana se sada oglasila, te poručila da za detalje svađe pitamo njenu sestru.

– Šta da vam kažem? Ja nisam poznata ličnost, tako da… Pozovite Tanju pa je pitajte za sve detalje – rekla je ona za Telegraf.

Tanja Savić

