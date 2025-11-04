Tanja Savić u svađi sa rođenom sestrom?

Brojni mediji su prenijeli kako Tanja Savić navodno već godinu dana ne priča sa rođenom sestrom Biljanom.

Kako su dalje pisali mediji, Biljana je željela da se pomiri sa Tanjom, ali se to nije dogodilo, prenosi Blic.

Tenis Sjajan start u Atini: Đoković u četvrfinalu

– Bilja je željela, prvenstveno zbog sestrića za koje je jako vezana, da sredi odnos sa Tanjom, međutim ona nije željela. One ne pričaju skoro godinu dana i siguran sam da je i jednoj i drugoj teško, ali teške karaktere imaju. Mnogo toga su njih dvije prošle zajedno i bile kao nokat i prst, da bi se sad ovako udaljile – rekao je izvor za Informer, pa dodao:

– Žao mi je što je došlo do toga jer su obje jako dobre, i bezveze je da zbog neke gluposti toliko dugo ne razgovaraju. Niko od porodice se ne miješa u odluku, jer to je njihova stvar – rekao je.

Zdravlje Šta se dešava sa tijelom ako svaki dan jedete jabuke

Biljana se sada oglasila, te poručila da za detalje svađe pitamo njenu sestru.

– Šta da vam kažem? Ja nisam poznata ličnost, tako da… Pozovite Tanju pa je pitajte za sve detalje – rekla je ona za Telegraf.