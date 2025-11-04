Istraživanje pokazalo koji je idealan broj seksualnih partnera

Broj prethodnih partnera utiče na to kako nekoga doživljavaju drugi ljudi i može imati veliki uticaj na to hoće li ga potencijalni partner procijeniti kao materijal za vezu ili odbaciti.

Studija objavljena u Journal of Sex Research otkiva da i muškarci i žene imaju slične standarde prilikom ulaska u ljubavne odnose. Tako su svi oprezni oko ulaženja u odnos s nevinim osobama, ali ne žele ni vezu s promiskuitetnim osobama.

Što više seksualnih partnera imate, to vas čini manje privlačnim, pokazalo se, piše Independent. U istraživanju se pokazalo i da ljudi više seksualnih partnera smatraju većim potencijalom za prenošenje polnih bolesti ili misle da ta osoba ima naviku varanja.

U istraživanju je učestvovalo 188 ispitanika, od kojih su 104 bile žene, a ispalo je da su muškarci manje oštri oko ženinog broja partnera ako traže površnu romansu. S druge strane, žene izuzetno odbija kada muškarac ima više od 6 partnerki, a muškarce odbija kada žena ima više od 11 partnera. Za oba pola važi da im je idealan broj partnera prije njih samih ne veći od tri.

"Suprotno ideji da je muški promiskuitet bolje prihvaćen od ženskog, svi prisutni su izrazili da ne žele biti s nekim ko je imao previše seksualnih partnera", rekao je psiholog Stiv Stjuart-Vilijams.

Izvještaj pokazuje da su muškarci više od žena skloni da budu s nekim ko je nevin ili ima minimalan broj seksualnih partnera.

Ispitanici su pokazali kako i muškarci i žene preferiraju dvije duge veze ili tri kratke prije njih.

Ironično, oni koji su učestovali u studiji nisu dorasli sopstvenim standardima. Prosječan broj njihovih bivših partnera kod žena je iznosio 5, a kod muškaraca 8.