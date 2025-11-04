Blagojević: ''Lažni sud u BiH'' pokazao nepoštovanje i prema politici Amerike

Izvor:
ATV
04.11.2025
19:20
Komentari:0
Bivši guverner američke savezne države Ilinois Rod Blagojević ocijenio je da je "lažni sud u BiH" pokazao nepoštovanje i prema politici SAD potvrdivši presudu donesenu nakon "intervencije" stranca iz Njemačke protiv predsjednika Milorada Dodika.
Blagojević je na svom nalogu na platformi "Iks" napisao da se to dogodilo sedmicu dana nakon što je administracija Donalda Trampa ukinula sve sankcije koje je uveo bivši predsjednik SAD Džozef Bajden legitimno izabranom predsjedniku Dodiku zbog krivičnog djela nošenja kape sa natpisom MAGA i proslave Trampove pobjede.
BiH
Banjac: Ustavni sud srušio čak i sam sebe
Blagojević je napomenuo da Dodik podržava Trampa.
A week after the Trump administration lifted ALL SANCTIONS imposed by Biden on Milorad Dodik, the duly elected pro Trump President of the Republic of Srpska, a rigged court in Bosnia thumbed it's nose at US policy by upholding the LAWFARE brought by a foreign High Representative…— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) November 4, 2025
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu