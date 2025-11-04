Logo

Blagojević: ''Lažni sud u BiH'' pokazao nepoštovanje i prema politici Amerike

Благојевић: ''Лажни суд у БиХ'' показао непоштовање и према политици Америке

Bivši guverner američke savezne države Ilinois Rod Blagojević ocijenio je da je "lažni sud u BiH" pokazao nepoštovanje i prema politici SAD potvrdivši presudu donesenu nakon "intervencije" stranca iz Njemačke protiv predsjednika Milorada Dodika.

Blagojević je na svom nalogu na platformi "Iks" napisao da se to dogodilo sedmicu dana nakon što je administracija Donalda Trampa ukinula sve sankcije koje je uveo bivši predsjednik SAD Džozef Bajden legitimno izabranom predsjedniku Dodiku zbog krivičnog djela nošenja kape sa natpisom MAGA i proslave Trampove pobjede.

darko banjac

BiH

Banjac: Ustavni sud srušio čak i sam sebe

Blagojević je napomenuo da Dodik podržava Trampa.

