Blagojević: ''Lažni sud u BiH'' pokazao nepoštovanje i prema politici Amerike

Bivši guverner američke savezne države Ilinois Rod Blagojević ocijenio je da je "lažni sud u BiH" pokazao nepoštovanje i prema politici SAD potvrdivši presudu donesenu nakon "intervencije" stranca iz Njemačke protiv predsjednika Milorada Dodika.

Blagojević je na svom nalogu na platformi "Iks" napisao da se to dogodilo sedmicu dana nakon što je administracija Donalda Trampa ukinula sve sankcije koje je uveo bivši predsjednik SAD Džozef Bajden legitimno izabranom predsjedniku Dodiku zbog krivičnog djela nošenja kape sa natpisom MAGA i proslave Trampove pobjede.

BiH Banjac: Ustavni sud srušio čak i sam sebe

Blagojević je napomenuo da Dodik podržava Trampa.