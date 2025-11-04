Nastavlja se blokada institucija u SAD

Blokada u SAD će se nastaviti i 36. dan, jer Senat opet nije uspio da obezbijedi 60 glasova potrebnih za usvajanje zakona o finansiranju administracije.

Tokom glasanja, samo 54 senatora podržala su zakon koji su predložili republikanci, a 44 su bila protiv.

BiH Stevandić: Ustavni sud će izgubiti

Time je aktuelna blokada postala najduža u istoriji SAD.

Prethodni rekord postavljen je tokom prve administracije Donalda Trampa, kada je blokada institucija trajala 35 dana, od 22. decembra 2018. do 25. januara 2019.

BiH Petronijević: Samo u BiH se moglo ovako nešto dogoditi

Predsjednik SAD Donald Tramp je danas pozvao da se odmah zaustavi "smiješna blokada".