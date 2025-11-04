Logo

Nastavlja se blokada institucija u SAD

Izvor:

SRNA

04.11.2025

19:01

Наставља се блокада институција у САД

Blokada u SAD će se nastaviti i 36. dan, jer Senat opet nije uspio da obezbijedi 60 glasova potrebnih za usvajanje zakona o finansiranju administracije.

Tokom glasanja, samo 54 senatora podržala su zakon koji su predložili republikanci, a 44 su bila protiv.

Time je aktuelna blokada postala najduža u istoriji SAD.

Prethodni rekord postavljen je tokom prve administracije Donalda Trampa, kada je blokada institucija trajala 35 dana, od 22. decembra 2018. do 25. januara 2019.

Predsjednik SAD Donald Tramp je danas pozvao da se odmah zaustavi "smiješna blokada".

Amerika

