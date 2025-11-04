Dodik: BiH nema nikakve šanse sa ovakvim krnjim Ustavnim sudom

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je krnji Ustavni sud BiH prekršio elementarno pravo i donio političku odluku odbijajući apelaciju njegovog pravnog tima protiv presude Suda BiH, te poručio da BiH nema nikakve šanse sa ovakvim sudom.

Dodik je rekao da je krnji Ustavni sud BiH politički sud i da nije nikakav Ustavni sud.

"Krnji Ustavni sud donosi političke presude, jer da je vodio računa o Ustavu, sigurno je morao da ima odredbe samog tog Ustava u kojima piše da zakone u BiH samo može da donese Parlamentarna skupština BiH, to znači Predstavnički dom i Dom naroda i to zajedno", ukazao je Dodik.

On je naveo da je krnji Ustavni sud to prekršio, a potom i niz svojih odluka, gdje su ranije rekli da sve odluke zakonodavne, izvršne i sudske vlasti na nivou BiH ne smiju biti protivne ustavima BiH, Republike Srpske i FBiH.

Dodik je istakao da su time prekršili elementarno pravo, što je, kako je naveo, gotovo nevjerovatno.

"Naravno, idemo dalje. Mi računamo da možemo da idemo prema Evropskom sudu, ali kad se radi o političkim stvarima, te političke stvari se riješe na politički način", rekao je Dodik.

Dodik je dodao da je krnji Ustavni sud politički sud i da zato misli da BiH sa ovakvim ponašanjem, ovakvim sudom, nema nikakve šanse.

"Na silu, pokušavajući da nametnu političku volju kroz navodno pravo mislim da produžavaju eru tih globalnih lešinara koji su na mnogim tačkama i u Evropi i u svijetu pokušavali da zloupotrijebe pravosudne institucije i da se obračunaju sa političkim protivnicima još od predsjednika SAD Donalda Trampa pa preko Marin le Pen, Rumunije i mnogih drugih slučajeva",naveo je Dodik.

Dodik je naglasio da se ne može imati ni minimalno povjerenje u institucije BiH na ovaj način, te ukazao da, apsolutno, nisu utvrdili bilo šta, niti su željeli da prihvate nijedan pravni argument.

"Ako su sami rekli da sudske odluke ne smiju biti protiv ustava entiteta, odnosno Republike Srpske i FBiH, onda kako mogu da zanemaraju dvije činjenice što se tiče Ustava Republike Srpske", upitao je Dodik.

On je naveo da je prva činjenica da je predsjednik obavezan da potpiše ukaz, a druga da mandat predsjedniku može da bude uskraćen ako sam podnese ostavku ili se sprovede referendum o tome.

"Nije jedno ni drugo u ovom slučaju ni urađeno, nego je to bila politička volja", ukazao je Dodik.

Prema njegovim riječima, zanimljivo je bilo predhodnih dana slušati razne dojavljivače iz Sarajeva koji govore o zabrinutosti da se ne desi neka druga odluka.

"Taj pritisak koji vrši Sarajevo govori o tome da su oni isključivo motivisani da presuđuju Srbima kroz atmosferu koja se stvara na sarajevskim sećijama", naveo je Dodik.

On je naglasio da niti je razočaran, niti nešto posebno pogođen, znajući o čemu se tu radi i kako se radi, ali da to svakako nije ni povjerenje u BiH, niti u Ustavni sud, niti može da se to vrati.

"Mislili smo da ako pokaže taj krnji Ustavni sud, bilo kakve minimalne elemente ustavnosti i poštivanja Ustava i zakona, da se gotovo isti dan vrate dvoje sudija u Ustavni sud. Sada mislim da je to apsolutno izgubljena šansa i prilika da to ne treba ni činiti. Neka oni rade svoj posao", poručio je Dodik.

On je dodao da je to slično onome kada je starac Vukašin iz Klepaca, kada mu je ustaša sjekao uši i nos, rekao "samo ti radi svoj posao".

"Neko rade svoj posao, mi ćemo raditi svoj posao, pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći", istakao je Dodik.

Krnji Ustavni sud BiH odbio je danas apelaciju odbrane predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".