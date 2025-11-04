Samo je rekao 'nije mi dobro': Fudbaler otkrio nove detalje o smrti Žižovića

Fudbal u regionu zavijen je u crno; trener Radničkog iz Kragujevca, Mladen Žižović, preminuo je tokom utakmice protiv Mladosti u Lučanima.

Vijest o njegovoj smrti potresla je fudbalsku javnost, a posebno njegove igrače, koji još uvijek ne mogu da povjeruju u tragediju.

Igrači i stručni štabovi su se uhvatili za glavu, popadali na travu, zaplakali. Najteže je bilo Žižovićevom prijatelju i najbližem saradniku, Bojanu Puzigaći, koji je zajedno s njim došao u Kragujevac poslije angažmana u banjalučkom Borcu.

Niko nije mogao da se pomiri sa najtežim vijestima.

Fudbaler Radničkog Mehmed Ćosić ispričao je za portal "Faktor" potresne detalje događaja koji je šokirao sve na stadionu.

"Nisam zaspao skoro do pola četiri… Nemam riječi, zaprepašćeni smo. Vraćam film u glavi. Davao mi je savjete, okrenuo se i vidio sam da u jednom trenutku priča sa sudijom pored klupe. Zatim je otišao prema našoj klupi, okrenuo se prema ostalima i rekao 'nije mi dobro, nije mi dobro'. Pao je, vidjeli ste sve ostalo… Na videu koji se pojavio na društvenim mrežama čuju se i krici", rekao je potreseni Ćosić.

On je otkrio da se Žižović već ranije tog dana žalio na nelagodnost poslije ručka.

"Kažu da se žalio na ribu, kazao da je više neće jesti. U tom smislu je govorio. Nije se primjetilo da ima problema tokom zagrijavanja, počela je i utakmica, sve je bilo okej", objasnio je Ćosić.

Utakmica se nastavila dok je trener hitno prevezen u bolnicu.

"Mi smo nastavili utakmicu, nadali smo se da se neće desiti ono najgore i da će opet biti sa nama. Jasno je bilo da nije to to, ali rekli smo da igramo za njega i da želimo da ga nagradimo pobjedom. Nismo bili skoncentrisani, bili smo u nevjerici, ali nismo željeli da ga razočaramo. Vjerovali smo da će se vratiti i opet biti sa nama, te da ćemo slaviti pobjedu. Zatim je nastao potpuni šok. Sudija je odjednom prekinuo utakmicu. Neko je rekao 'umro je'. Sve je stalo u trenutku", objašnjava šokirani Ćosić.

Žižović je bio na klupi Radničkog tek desetak dana i vodio je tim u samo tri utakmice.

"On je tu tek desetak dana, a imao je veliki respekt prema nama. Dao nam je mnogo samopouzdanja i energije, baš svi smo osjetili tu pozitivnu energiju i stalno o tome pričali u svlačionici. Baš dugo nije bila takva energija i vjerovali smo u pobjedu juče i svakako u bolje dane koji su pred nama. Sada već pričamo o tragediji", rekao je Ćosić.

Radnički je obavijestio igrače da su treninzi i meč sa Čukaričkim odloženi, a sahrana će biti održana u četvrtak u Bijeljini.

"Dobili smo poruku da nema treninga, odložena je i utakmica sa Čukaričkim, te će u četvrtak biti sahrana našeg šefa. Samo te tri informacije. Kolektivno ćemo ići u Bijeljinu, čekamo da nam potvrde. Fudbal zaista nije u prvom planu i da možemo mijenjali bismo sve samo da je on i dalje sa nama. Dragi Bog je tako htio, sve nas očekuje isto. Želim da ovim putem izrazim saučešće porodici i prijateljima i da se drže, te budu jaki. U nama igračima i svima u ovom klubu imaju prijatelje za sve, stojimo im na raspolaganju", zaključio je Ćosić

Podsjetimo, Mladen Žižović preminuo je u 45. godini života.