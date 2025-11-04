Logo

Samo je rekao 'nije mi dobro': Fudbaler otkrio nove detalje o smrti Žižovića

Izvor:

Agencije

04.11.2025

18:07

Komentari:

0
Младен Жижовић
Foto: ATV

Fudbal u regionu zavijen je u crno; trener Radničkog iz Kragujevca, Mladen Žižović, preminuo je tokom utakmice protiv Mladosti u Lučanima.

Vijest o njegovoj smrti potresla je fudbalsku javnost, a posebno njegove igrače, koji još uvijek ne mogu da povjeruju u tragediju.

Igrači i stručni štabovi su se uhvatili za glavu, popadali na travu, zaplakali. Najteže je bilo Žižovićevom prijatelju i najbližem saradniku, Bojanu Puzigaći, koji je zajedno s njim došao u Kragujevac poslije angažmana u banjalučkom Borcu.

Niko nije mogao da se pomiri sa najtežim vijestima.

огњен тадић

Republika Srpska

Tadić: Krnji Ustavni sud propustio priliku da se vrati Ustavu

Fudbaler Radničkog Mehmed Ćosić ispričao je za portal "Faktor" potresne detalje događaja koji je šokirao sve na stadionu.

"Nisam zaspao skoro do pola četiri… Nemam riječi, zaprepašćeni smo. Vraćam film u glavi. Davao mi je savjete, okrenuo se i vidio sam da u jednom trenutku priča sa sudijom pored klupe. Zatim je otišao prema našoj klupi, okrenuo se prema ostalima i rekao 'nije mi dobro, nije mi dobro'. Pao je, vidjeli ste sve ostalo… Na videu koji se pojavio na društvenim mrežama čuju se i krici", rekao je potreseni Ćosić.

On je otkrio da se Žižović već ranije tog dana žalio na nelagodnost poslije ručka.

Далибор Демировић

Hronika

Ako vidite ovog čovjeka HITNO zovite policiju

"Kažu da se žalio na ribu, kazao da je više neće jesti. U tom smislu je govorio. Nije se primjetilo da ima problema tokom zagrijavanja, počela je i utakmica, sve je bilo okej", objasnio je Ćosić.

Utakmica se nastavila dok je trener hitno prevezen u bolnicu.

"Mi smo nastavili utakmicu, nadali smo se da se neće desiti ono najgore i da će opet biti sa nama. Jasno je bilo da nije to to, ali rekli smo da igramo za njega i da želimo da ga nagradimo pobjedom. Nismo bili skoncentrisani, bili smo u nevjerici, ali nismo željeli da ga razočaramo. Vjerovali smo da će se vratiti i opet biti sa nama, te da ćemo slaviti pobjedu. Zatim je nastao potpuni šok. Sudija je odjednom prekinuo utakmicu. Neko je rekao 'umro je'. Sve je stalo u trenutku", objašnjava šokirani Ćosić.

Žižović je bio na klupi Radničkog tek desetak dana i vodio je tim u samo tri utakmice.

"On je tu tek desetak dana, a imao je veliki respekt prema nama. Dao nam je mnogo samopouzdanja i energije, baš svi smo osjetili tu pozitivnu energiju i stalno o tome pričali u svlačionici. Baš dugo nije bila takva energija i vjerovali smo u pobjedu juče i svakako u bolje dane koji su pred nama. Sada već pričamo o tragediji", rekao je Ćosić.

Radnički je obavijestio igrače da su treninzi i meč sa Čukaričkim odloženi, a sahrana će biti održana u četvrtak u Bijeljini.

"Dobili smo poruku da nema treninga, odložena je i utakmica sa Čukaričkim, te će u četvrtak biti sahrana našeg šefa. Samo te tri informacije. Kolektivno ćemo ići u Bijeljinu, čekamo da nam potvrde. Fudbal zaista nije u prvom planu i da možemo mijenjali bismo sve samo da je on i dalje sa nama. Dragi Bog je tako htio, sve nas očekuje isto. Želim da ovim putem izrazim saučešće porodici i prijateljima i da se drže, te budu jaki. U nama igračima i svima u ovom klubu imaju prijatelje za sve, stojimo im na raspolaganju", zaključio je Ćosić

Podsjetimo, Mladen Žižović preminuo je u 45. godini života.

Podijeli:

Tagovi:

In memoriam

radnički

Mladen Žižović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ухапшени у акцији ''Ускок три'' спроведени у ПУ Требиње

Hronika

Uhapšeni u akciji ''Uskok tri'' sprovedeni u PU Trebinje

19 h

0
Минић: Закуцан задњи ексер у мртвачки сандук правосуђа БиХ

Republika Srpska

Minić: Zakucan zadnji ekser u mrtvački sanduk pravosuđa BiH

19 h

2
Драган Васиљевић

Ostali sportovi

Nova tragedija za srpski sport: Umro Dragan Vasiljević

19 h

0
САД увеле нове санкције Сјеверној Кореји

Svijet

SAD uvele nove sankcije Sjevernoj Koreji

19 h

0

Više iz rubrike

Роналдо открио када ће отићи у пензију

Fudbal

Ronaldo otkrio kada će otići u penziju

20 h

0
Преминуо бивши голман Црвене звезде

Fudbal

Preminuo bivši golman Crvene zvezde

21 h

0
Пола вијека фудбалске традиције: Борик слави јубилеј и отвара 50. турнир у малом фудбалу

Fudbal

Pola vijeka fudbalske tradicije: Borik slavi jubilej i otvara 50. turnir u malom fudbalu

23 h

0
Борац повлачи број 8 у знак сјећања на Младена Жижовића

Fudbal

Borac povlači broj 8 u znak sjećanja na Mladena Žižovića

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner