Minić: Zakucan zadnji ekser u mrtvački sanduk pravosuđa BiH

04.11.2025

17:45

Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je krnji Ustavni sud BiH odbijanjem apelacije pravnog tima Milorada Dodika zakucao zadnji ekser u mrtvački sanduk pravosuđa BiH.

- Ne mogu da shvatim kao pravnik zar je moguće da Ustavni sud, koji ima zadatak da štiti Ustav BiH, u konkretnom slučaju štiti nelegalnog i nelegitimnog i nepostojećeg viskog predstavnika, akte koje nije donijela Parlamentarna skupština BiH i nepostojeća bonska ovlaštenja - rekao je Minić.

On navodi da Ustavni sud BiH, postupajući na ovaj način, legalizuje to što su su nižestepeni sudovi prihvatili izmjenu Krivičnog zakona koju je nametnup nelegalni stranac Kristijan Šmit.

- Upravo je svrha Ustavbnog suda da ispravi svaku moguću grešku koja postoji. Nelegalni i nepostojeći visoki predstavnik koji mijenja Krivični zakon mimo Ustava i svih mogućih regula i Sud BiH koji postupa po takvom krnjem i nakaradnom pravu, pravi klasični politički progon prema legitimno izabranom predsjedniku Republike Srpske - istakao je Minić.

On je zaključio da svako ko se raduje ovoj odluci ne želi dobro ni samom sebi.

- Ovo je propast pravosuđa i legalizacija nelegalnog visokog predstavnika - poručio je Minić.

Podsjećamo, Ustavni sud BiH u krnjem sastavu odbio je apelaciju pravnog tima predsjednika Milorada Dodika, a kojim je traženo da se neustavnim proglase odluke prvostepenog vijeća i apelacionog odjeljenja Suda BiH kojim je Dodik proglašen krivim za "nepoštovanje odluka visokog predstavnika".

Savo Minić

