Hrvatska: Razbijen međunarodni lanac krijumčara kokaina

Izvor:
SRNA
16.12.2025
11:14
Komentari:0
Hrvatska Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) razbila je međunarodni lanac krijumčarenja kokaina, uhapsila jednog člana kriminalne grupe, a za drugim traga.
USKOK je završio istragu, a dvojica muškaraca sumnjiče se da su kao članovi kriminalne grupe učestvovali u trgovini oko 55 kilograma droge.
Četrdesetosmogodišnjak je predat pritvorskom nadzorniku i protiv njega je podnesena krivična prijava USKOK-u, a 43-godišnjak je trenutno nedostupan i za njime se intenzivno traga.
Region
Skandal u Hrvatskoj: Iz sefa u sudu nestao pištolj, svi mjesecima ćutali
Sumnja se da su, zajedno sa još nekoliko osoba, od maja prošle do početka ove godine organizovali lanac krijumčarenja kokaina na području Hrvatske, Španije i drugih zemalja EU.
U jednom od pokušaja, na granici sa Francuskom u kamionu sa nektarinama pronađena je droga vrijedna najmanje dva miliona evra.
Četrdesettrogodišnjak je planirao preuzimanje, prevoz i isporuku kokaina, te obezbjeđivao prevozna sredstva i vozače, određivao tačna mjesta preuzimanja i rute transporta.
Region
Uhapšen otmičar jedanaestogodišnjaka
Četrdesetosmogodišnjak je, preko svojih firmi u Njemačkoj i Sloveniji, angažovao kamione i vozače koji su transportovali drogu.
Vozači su izvršavali transfer droge i prikrivali ilegalne aktivnosti.
Prema saznanjima policije, krijumčari su u junu prošle godine najmanje jednom realizovali preuzimanje oko 55 kilograma kokaina na području Hrvatske i Španije.
Vozač kamiona je uhapšen na granici sa Francuskom.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu