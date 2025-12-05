Logo
Raspisana potjernica za ubicom iz Međimurja, pobjegao u Sloveniju

SRNA

05.12.2025

13:30

Расписана потјерница за убицом из Међимурја, побјегао у Словенију

Hrvatska policija izdala je potjernicu za Josipom Oršušem (40), osumnjičenim za ubistvo žene iz romskog naselja u Sitnicama u Međimurju, koji je pobjegao u Sloveniju.

Automobil kojim je pobjegao pronađen je u Sloveniji, zbog čega su se u potragu uključile i slovenačke specijalne jedinice i dronovi, prenosi hrvatski portal "Indeks".

Policija upozorava građane da je osumnjičeni naoružan i poziva ih da prijave sve korisne informacije koje bi mogle dovesti do njegovog pronalaska.

Oršuš je osumnjičen da je u Sitnicama sinoć ranio dvije žene od kojih je jedna njegova dvadesetosmogodišnja nevjenčana supruga i majka troje djece preminula u bolnici od zadobijenih povreda.

Dvadesetdevetogodišnja sestra ubijene zadobila je teške povrede i u bolnici u Čakovcu joj se bore za život.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o višestrukom počiniocu krivičnih djela koji je navodno bio ljubomoran i optuživao ženu za preljubu.

