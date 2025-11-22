Izdata potjernica za bivšim saradnikom Zelenskog

Ukrajinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je potjernicu za Timurom Mindičem, bivšim poslovnim saradnikom predsjednika Vladimira Zelenskog, nakon skandala u vezi sa korupcijom.

Potjernica je izdata i za Aleksandrom Cukermanom, koji je takođe osumnjičen u velikom skandalu sa podmićivanjem koji potresa Vladu Ukrajine.

U potjernicama se navodi da njih dvojica izbjegavaju istragu i da su pobjegli u inostranstvo, prenijela je agencija DPA.

Zelenski je obećao da će istražiti skandal sa korupcijom u energetskom i odbrambenom sektoru. Prošle sedmice je uveo sankcije Mindiču i Cukermanu, zamrznuvši im imovinu u Ukrajini. Nije poznato gdje se njih dvojica trenutno nalaze.