Izdata potjernica za bivšim saradnikom Zelenskog

Izvor:
SRNA
22.11.2025
22:08
Komentari:0
Ukrajinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je potjernicu za Timurom Mindičem, bivšim poslovnim saradnikom predsjednika Vladimira Zelenskog, nakon skandala u vezi sa korupcijom.
Potjernica je izdata i za Aleksandrom Cukermanom, koji je takođe osumnjičen u velikom skandalu sa podmićivanjem koji potresa Vladu Ukrajine.
U potjernicama se navodi da njih dvojica izbjegavaju istragu i da su pobjegli u inostranstvo, prenijela je agencija DPA.
Zelenski je obećao da će istražiti skandal sa korupcijom u energetskom i odbrambenom sektoru. Prošle sedmice je uveo sankcije Mindiču i Cukermanu, zamrznuvši im imovinu u Ukrajini. Nije poznato gdje se njih dvojica trenutno nalaze.
