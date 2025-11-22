Logo

Kolumbija zaplijenila najveću količinu kokaina u posljednjih deset godina

22.11.2025

19:45

Komentari:

0
Заплијењен кокаин у Колумбији
Foto: Facebook/Screenshot

Kolumbijska nacionalna policija u petak je saopštila da je zaplijenila 14 tona kokaina u luci Buenaventura, glavnom pacifičkom čvorištu zemlje.

Vlasti su ovu akciju opisale kao dio „totalne ofanzive“ protiv trgovine drogom, u okviru strategije Esmeralda Plus.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Ovo nije konačna ponuda Kijevu

Prema podacima Direktorata za borbu protiv narkotika, pošiljka je potekla iz sjeverne Kolumbije i bila je namijenjena Holandiji. Inspektori za narkotike i tim pasa pregledali su tri teretna kontejnera i otkrili jedan kontaminiran kokainom, skrivenim u mješavini s gipsom – uobičajenoj tehnici koju koriste kriminalne mreže u regionu, prenosi Anadolija.

Policija navodi da je zapljena nanijela težak finansijski udarac kriminalnim grupama, spriječivši cirkulaciju oko 35 miliona doza kokaina, s procijenjenim ekonomskim uticajem od 388,9 miliona američkih dolara.

Samo ove godine u Buenaventuri je zaplijenjeno 39,7 tona kokaina, što predstavlja povećanje od 59 odsto u odnosu na 2024. godinu.

Ukupno su kolumbijske vlasti prijavile 422 tone zaplijenjene droge u 2025. godini, što je najveći nivo zaplijenjenog kokaina u istoriji zemlje.

Плави балон

Gradovi i opštine

Prijedor: Inicijativa za otvaranje dnevnog centra za autizam

Predsjednik Gustavo Petrov istakao je da je operacija najznačajnija u posljednjoj deceniji, te je iskoristio priliku da dovede u pitanje Operaciju Južno koplje, američki program borbe protiv trgovine drogom u Latinskoj Americi.

Prema izvorima kolumbijske vlade, inicijativa SAD-a uništila je više od dvadeset brodova koji su navodno prevozili narkotike u karipskim i pacifičkim vodama, a u tim akcijama život je izgubilo više od 80 osoba.

Zapljena dolazi usred rasprave o američkoj politici prema drogama - 15. septembra, administracija američkog predsjednika Donalda Trampa uklonila je Kolumbiju s liste zemalja koje „u potpunosti sarađuju“ u borbi protiv narkotika, tvrdeći da zemlja „očigledno nije ispunila“ međunarodne obaveze.

Kolumbijski zvaničnici snažno su odbacili ovu procjenu, naglašavajući da nijedna prethodna vlada nije zaplijenila više kokaina namijenjenog američkom tržištu od trenutne, te da odluka SAD-a zanemaruje izuzetne rezultate postignute tokom 2025. godine.

Плави телефон

Društvo

Tragične statistike - broj suicida u porastu

Prema najnovijem izvještaju UNODC-a, Kolumbija ostaje najveći svjetski proizvođač kokaina, sa 253.000 hektara plantaža koke, što predstavlja gotovo dvije trećine globalnog uzgoja.

Podijeli:

Tagovi:

Kolumbija

kokain

zapljena

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Народ прича: Пратимо траг вуне - како Мањача чува традицију

Društvo

Od ovce do priglavka – "vuna glavu čuva"

3 h

0
Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

Srbija

Masovno trovanje radnica u fabrici, sumnja se na jednu stvar

3 h

0
Све спремно за пријевремене изборе

Republika Srpska

Sve spremno za prijevremene izbore

3 h

1
Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјекатa

Ekonomija

Novi Nacrt zakona o turizmu regulisaće rad turističkih subjekata

3 h

0

Više iz rubrike

Трамп: Ово није коначна понуда Кијеву

Svijet

Tramp: Ovo nije konačna ponuda Kijevu

3 h

0
Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Svijet

Masovna otmica đaka: Oteto 315 učenika i nastavnika

3 h

0
Пуцњава током паљења новогодишње јелке, има мртвих

Svijet

Pucnjava tokom paljenja novogodišnje jelke, ima mrtvih

4 h

0
У ресторанима почели да наплаћују оно што не поједете: Гостима поручују да су бахати

Svijet

U restoranima počeli da naplaćuju ono što ne pojedete: Gostima poručuju da su bahati

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

16

VIDEO - Jolić za ATV: Put Nevesinje - Gacko prohodan, nema problema

22

08

Izdata potjernica za bivšim saradnikom Zelenskog

21

59

Zemljotres u Banjaluci

21

47

Automobil nakon sudara završio u kružnom toku, ima povrijeđenih

21

39

Kao u hotelu: Ovako izgleda ćelija u kojoj će boraviti Bolsonaro

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner