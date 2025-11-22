Kolumbija zaplijenila najveću količinu kokaina u posljednjih deset godina

Kolumbijska nacionalna policija u petak je saopštila da je zaplijenila 14 tona kokaina u luci Buenaventura, glavnom pacifičkom čvorištu zemlje.

Vlasti su ovu akciju opisale kao dio „totalne ofanzive“ protiv trgovine drogom, u okviru strategije Esmeralda Plus.

Prema podacima Direktorata za borbu protiv narkotika, pošiljka je potekla iz sjeverne Kolumbije i bila je namijenjena Holandiji. Inspektori za narkotike i tim pasa pregledali su tri teretna kontejnera i otkrili jedan kontaminiran kokainom, skrivenim u mješavini s gipsom – uobičajenoj tehnici koju koriste kriminalne mreže u regionu, prenosi Anadolija.

Policija navodi da je zapljena nanijela težak finansijski udarac kriminalnim grupama, spriječivši cirkulaciju oko 35 miliona doza kokaina, s procijenjenim ekonomskim uticajem od 388,9 miliona američkih dolara.

Samo ove godine u Buenaventuri je zaplijenjeno 39,7 tona kokaina, što predstavlja povećanje od 59 odsto u odnosu na 2024. godinu.

Ukupno su kolumbijske vlasti prijavile 422 tone zaplijenjene droge u 2025. godini, što je najveći nivo zaplijenjenog kokaina u istoriji zemlje.

Predsjednik Gustavo Petrov istakao je da je operacija najznačajnija u posljednjoj deceniji, te je iskoristio priliku da dovede u pitanje Operaciju Južno koplje, američki program borbe protiv trgovine drogom u Latinskoj Americi.

Prema izvorima kolumbijske vlade, inicijativa SAD-a uništila je više od dvadeset brodova koji su navodno prevozili narkotike u karipskim i pacifičkim vodama, a u tim akcijama život je izgubilo više od 80 osoba.

Zapljena dolazi usred rasprave o američkoj politici prema drogama - 15. septembra, administracija američkog predsjednika Donalda Trampa uklonila je Kolumbiju s liste zemalja koje „u potpunosti sarađuju“ u borbi protiv narkotika, tvrdeći da zemlja „očigledno nije ispunila“ međunarodne obaveze.

Kolumbijski zvaničnici snažno su odbacili ovu procjenu, naglašavajući da nijedna prethodna vlada nije zaplijenila više kokaina namijenjenog američkom tržištu od trenutne, te da odluka SAD-a zanemaruje izuzetne rezultate postignute tokom 2025. godine.

Prema najnovijem izvještaju UNODC-a, Kolumbija ostaje najveći svjetski proizvođač kokaina, sa 253.000 hektara plantaža koke, što predstavlja gotovo dvije trećine globalnog uzgoja.