Masovno trovanje radnica u fabrici, sumnja se na jednu stvar

Sedam radnica iz fabrike u Vlasotincu javilo se u Opštu bolnicu Leskovac nakon što su osjetile simptome mučnine, piše lokalni portral.

Prema riječima direktora Opšte bolnice Leskovac Nebojše Dimitrijevića, navodno je šest radnica primljeno juče u Urgentni centar, nakon čega su upućene na dalje preglede na Infektivno odjeljenje, dok se, prema njegovim riječima, sedma radnica sa istim tegobama javila jutros.

Sve pacijentkinje su primile infuziju i nakon obavljenih pregleda puštene su na kućno liječenje, navodi se.

Prema informacijama do kojih je došao portal Rešetka, sumnja se na trovanje hranom u fabričkoj kantini, ali se još uvijek ne zna šta je tačno izazvalo tegobe.

Radnice koje su dobile simptome trovanja navodno su jele picu sa dodatkom kečapa i majoneza. Radnici koji nisu koristili ove priloge nisu imali nikakvih zdravstvenih poteškoća.

Za sada nema informacija da li je o ovom slučaju obaviještena sanitarna inspekcija, niti da li je pokrenuta zvanična kontrola hrane u objektu.