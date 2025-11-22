Masovna otmica đaka: Oteto 315 učenika i nastavnika

Hrišćansko udruženje Nigerije saopštilo je danas da je u napadu na katolički internat Sveta Marija u Papiriju, na zapadu te zemlje, oteto 315 učenika i nastavnika.

Hrišćansko udruženje Nigerije (CAN) saopštilo je danas da je u napadu na katolički internat Sveta Marija u Papiriju, na zapadu te zemlje, oteto 315 učenika i nastavnika, prenosi Rojters.

U saopštenju se navodi da je, osim učenika i nastavnika za koje se ranije znalo da su iz internata oteti juče, utvrđeno da je oteto još 88 učenika koji su pokušali da pobjegnu.

- To sada iznosi 303 učenika i 12 nastavnika, čime je ukupan broj otetih osoba porastao na 315 - navodi se u saopštenju.

Otmica se dogodila usred porasta napada naoružanih grupa i islamističkih pobunjenika u Nigeriji, koja je pod posebnim pritiskom nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp ovog mjeseca zaprijetio vojnom intervencijom zbog odnosa prema hrišćanima.

Ako bude potvrđen, revidirani broj otetih iz škole premašiće broj od 276 učenica koje je 2014. godine otela militanta grupa Boko Haram u Čiboku.

Masovna otmica treći je takav incident u Nigeriji samo tokom ove nedjelje. U ponedjeljak je 25 učenica oteto iz internata u državi Kebi, dok je u srijedu 38 vjernika kidnapovano tokom napada na crkvu u državi Kvara.

Visoki zvaničnik Stejt departmenta SAD izjavio je u četvrtak da Sjedinjene Države razmatraju mjere kao što su sankcije i angažovanje Pentagona u oblasti borbe protiv terorizma, kao dio plana kojim bi se izvršio pritisak na nigerijsku vladu da bolje zaštiti hrišćanske zajednice i vjerske slobode.

S druge strane, Nigerija tvrdi da su navodi o progonu hrišćana pogrešna interpretacija složene bezbjednosne situacije i da ne uzimaju u obzir napore koje država ulaže u očuvanje vjerskih sloboda.