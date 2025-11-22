Logo

Pojavio se snimak hapšenja Ace Lukasa

22.11.2025

20:16

Привођење Аце Лукаса
Foto: Screenshot

Srpski pjevač Aca Lukas priveden je 21. novembra tokom nastupa u Sjevernoj Makedoniji.

Lukas je nastupao u gradu Kavadarci, ali je njegov koncert iznenada prekinut nakon što je u lokalni ugostiteljski objekat ušla policija.

Бањалука, вријеме, снијег

Društvo

Meteorolozi najavljuju: Budite spremni, dolazi naglo

Publika je, prema navodima makedonskih medija, očekivala da će se pjevač vratiti na scenu, ali to se nije dogodilo.

Na snimku se vidi pjevač okružen policijom, dok vjerovatno negoduje zbog privođenja.

Podsjećamo, nakon privođenja, oglasila se i policija Sjeverne Makedonije koja je u razlozima navela da Lukas nije imao radnu dozvolu.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Svijet

Djevojčica (13) uhapšena zbog ubistva žene

"Protiv njega je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, kažnjivo po članu 217 Zakona o strancima", navodi se u saopštenju.

Lukas je, prema istom izvoru, sproveden u Osnovni sud Kavadarci, gdje mu je u skraćenom postupku izrečena novčana kazna.

