Pojavio se snimak hapšenja Ace Lukasa

Lukas je nastupao u gradu Kavadarci, ali je njegov koncert iznenada prekinut nakon što je u lokalni ugostiteljski objekat ušla policija.

Publika je, prema navodima makedonskih medija, očekivala da će se pjevač vratiti na scenu, ali to se nije dogodilo.

Na snimku se vidi pjevač okružen policijom, dok vjerovatno negoduje zbog privođenja.

Podsjećamo, nakon privođenja, oglasila se i policija Sjeverne Makedonije koja je u razlozima navela da Lukas nije imao radnu dozvolu.

"Protiv njega je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, kažnjivo po članu 217 Zakona o strancima", navodi se u saopštenju.

Lukas je, prema istom izvoru, sproveden u Osnovni sud Kavadarci, gdje mu je u skraćenom postupku izrečena novčana kazna.