Oglasila se Elektrokrajina: Složena situacija u više dijelova

Snijeg koji od petka naveče pada napravio je velike probleme u saobraćaju, ali u snabdijevanju strujom na području više gradova.

Iz Elektrokrajine su poručili da su brojni kvarovi otklonjeni u toku dana, ali da ekipe i dalje rade na terenu kako bi električna energija stigla u sve domove.

"Terenske ekipe Elektrokrajine sanirale su brojne kvarove na srednjenaponskoj mreži širom distributivnog područja, ali je situacija sa napajanjem i dalje složena u više gradova i opština. Na prigradskom i seoskom području Banjaluke u poslijepodnevnim časovima uspostavljeno je uredno napajanje dalekovoda za Karanovac, Rekavice, veći dio Krupe na Vrbasu, Agino Selo i Bočac sa okolnim zaseocima", naveli su i dodlai:

"U večernjim časovima je uspostavljena isporuka električne energije preko dalekovoda za Saračicu, Pavlovac i Čokore, dok su bez napajanja i dalje Gornja Piskavica, Gligorići i Jošikova Voda".

Dodaju da su bez napajanja krajnja banjalučka sela prema opštini Kneževo, zatim, dijelovi podmanjačkih i manjačkih sela (Bukvalek, Donja Kola, Kola, Goleši, Pervan, Lokvari i Stričići), te veći dio rejona Bronzanog Majdana, Piskavice i Potkozarja.

"Bez napona su i viša prigradskih naselja - Gornja Česma, Krčmarice i Ponir. Mnogo prekida u isporuci elelektrične energije je i dalje na područjima Prnjavora, Čelinca, Kneževa, Mrkonjić Grada, Šipova i okolnih manjih rubnih opština, te šumovitim rejonima Podgrmeča i Potkozarja, gdje ekipe elektromontera ulažu nadljudske napore u sanaciji kvarova", navode u Elektrokrajini.

Naglašavaju da dinamiku radova na terenu usporavaju brojni neprohodni lokalni i šumski putevi koji otežavaju prilaz radne mehanizacije do samih lokacija kvarova, te se intervencije obavljaju isključivo upotrebom fizičke snage elektromontera.