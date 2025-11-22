Logo

Teretni saobraćaj se odvija preko Romanije, apel vozačima da koriste lance

Teretni saobraćaj se odvija preko Romanije, a prohodni su i svi magistralni i regionalni putevi na području Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije, izjavio je Srni tehnički direktor u "Romanijaputevima" Dragan Buloščić.

Buloščić je istakao da će usljed jačih padavina policija u Mokrom i Podromaniji zaustavljati kamione i šlepere koji ne budu imali lance, kako bi se izbjegli zastoji.

On je naveo da preko planinskih prevoja probleme uglavnom prave šleperi koji nemaju lance, zbog čega dolazi do zastoja u saobraćaju.

"Magistralni i regionalni putevi Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije su prohodni, ali ima utabanog snijega i saobraćaj se odvija usporeno", rekao je Buloščić i dodao da ekipe ostaju na terenu.

