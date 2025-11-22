Teretni saobraćaj se odvija preko Romanije, apel vozačima da koriste lance

Teretni saobraćaj se odvija preko Romanije, a prohodni su i svi magistralni i regionalni putevi na području Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije, izjavio je Srni tehnički direktor u "Romanijaputevima" Dragan Buloščić.

Buloščić je istakao da će usljed jačih padavina policija u Mokrom i Podromaniji zaustavljati kamione i šlepere koji ne budu imali lance, kako bi se izbjegli zastoji.

Društvo Na dan Svetog Nektarija ova molitva se čita za potomstvo

On je naveo da preko planinskih prevoja probleme uglavnom prave šleperi koji nemaju lance, zbog čega dolazi do zastoja u saobraćaju.

"Magistralni i regionalni putevi Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije su prohodni, ali ima utabanog snijega i saobraćaj se odvija usporeno", rekao je Buloščić i dodao da ekipe ostaju na terenu.