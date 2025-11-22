Logo

Dodik: ''Gdje prestaje logika, počinje BiH''

22.11.2025

16:42

Komentari:

0
Додик: ''Гдје престаје логика, почиње БиХ''
Foto: ATV

Borio sam se za stečena prava koja je Republika Srpska dobila Dejtonskim sporazumom, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, gostujući na TV Prva.

"Mi smo prihvatili Dejtonski mirovni sporazum, juče je u Republici Srpskoj bio neradni dan povodom Dejtona. Bošnjaci su rekli da je to njima ludačka košulja i onda su propagandom usp

VIKTOR-ORBAN-170925

Svijet

Orban: Evropa bira između mira i tragičnih posljedica

jeli zajedno sa globalistima, liberalima, Bajdenovom administracijom, briselskim službenicima, da nametnu priču kako mi rušimo Dejton, a oni ga kao brane", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima u BiH se dobila "tiha patnja", na djelu je čuvena Andrićeva uzrečica "Gdje prestaje logika, počinje BiH".

"Najžešća borba je bila 2006. godina kada smo se borili za status policije, jer su htjeli da je uguraju Sarajevu. Mi smo samo tražili ono što piše u Dejtonu. Imali smo pravo na svoju vojsku, pa su nam oteli, pa na fiskalni sistem, policiju smo uspjeli sačuvati. U zadnjih 15-ak godina zaustavili smo sve te prenose nadležnosti. Željeli su sve to upakovati u evropske integracije, ali nije im prošlo. Ako žele da se BiH kreće prema EU, ona se mora vratiti na 14 principa, i tada možemo da razgovaramo sa svima!", dodao je Dodik.

Tag:

Milorad Dodik

