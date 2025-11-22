Predizborna tišina u Republici Srpskoj

Izvor:
U Republici Srpskoj počinje predizborna tišina uoči sutrašnjih prijevremenih predsjedničkih izbora.
Predizborna tišina počinje u 7.00 časova i trajaće do zatvaranja biračakih mjesta na izborni dan.
Kandidati za predsjednika Republike Srpske su Siniša Karan iz SNSD-a, Branko Blanuša iz SDS-a, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske i Igor Gašević i Slavko Dragičević koji su nezavisni kandidati.
U centralnom biračkom spisku za prijevremene predsjedničke izbore, koji je potvrdio CIK, nalaze se 1.264.364 birača sa pravom glasa.
Prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj održavaju se manje od godinu dana prije Opštih izbora u BiH.
