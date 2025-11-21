Počinje period zimskog održavanja puteva

Snijeg i susnježica u novembru, niže temperature ne mogu i ne smiju biti neočekivani za nadležne koje održavaju saobraćajnice.

Zbog najava da će u narednih nekoliko dana biti snijega, premijer Republike Srpske Savo Minić pozvao je nadležne da zadatke obavljaju pravovremeno i kvalitetno. Na društvenoj mreži X poručio je da svi moraju biti spremni i da moraju blagovremeno reagovati.

"Imamo najavu padavina, pa još jednom podsjećam sve u lancu odgovornih - da nas ne iznenadi snijeg u novembru. Da ne bude, umorili smo se ili nismo znali", upozorio je premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić.

A dešavalo se da nisu znali. Tako je Banjaluka prošle godine imala problem sa neočišćenim ulicama i trotoarima. I ova zima ne miriše na dobro - budžet za zimsko održavanje puteva u Banjaluci je smanjen za milion KM u odnosu na prijedlog budžeta. U ranijim saopštenjima iz zimske službe su naveli da će uprkos tome zimska služba osigurati prohodnost saobraćajnica i kontinuitet čišćenja. Za našu televiziju su naveli da je danas neradni dan i da niko ne može dati izjavu. Meteorolozi kažu da nakon dugog perioda neuobičajeno blagih i toplijih dana, hladni talas polako zahvata region.

„Kiša će se smiriti, jedno vrijeme i prestati, međutim gledajući položaj-----hladne vazdušne mase koja se spušta sa sjevera stvaraju se uslovi za ekstremno velike količine padavina uz pad temperature, što znači snijeg i sniježni pokrivač“, najavio je meteorolog Nebojša Kuštrinović.

Iz Javnog preduzeća Putevi Srpske su saopštili da je zimski period održavanja puteva počeo 15. novembra i da spremno dočekuju zimsku sezonu.

"U cilju što efikasnijeg djelovanja zimske službe i stvaranja povoljnijih uslova za odvijanje saobraćaja u zimskom periodu, putna mreža magistralnih i regionalnih puteva u Republici Srpskoj podijeljena je na 12 oblasti, koje prema ugovorima održavaju specijalizovana preduzeća za održavanje puteva", naveli su iz Puteva Republike Srpske.

Iz Automoto saveza Republike Srpske poručuju da su dežurne ekipe na terenu i da vrše čišćenje. Upućen je i apel svim vozačima.

„Automoto savez Republike Srpske apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, ograničenja brzine, da drže odstojanje između vozila, jer veoma je lako pri ovim vremenskim prilikama na mokrim kolovozima na kojim se može susresti i lišće i granje, može doći do proklizavanja ili gubitka kontrole nad vozilom“, ističe portparol Automoto saveza Republike Srpske Jovana Lolić.

Zimski period održavanja puteva obuhvata period od 15. novembra tekuće do 15. marta naredne godine. Ostaje da vidimo da li će ove godine zimske službe bolje obavljati svoj posao i da li će spremno dočekati sniježne padavine.