Logo
Large banner

FBiH im nije dala ni marku, načelnik: "Eto koliko im vrijedimo"

13.12.2025

21:16

Komentari:

0
ФБиХ им није дала ни марку, начелник: "Ето колико им вриједимо"
Foto: Pexel/Muhammed Fatih Beki

Kenan Dautović (SDA), načelnik Opštine Travnik, oglasio se na društvenim mrežama nakon što je Travniku iz raspod‌jele sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu dodijeljeno 0 KM.

U objavi na Fejsbuku, Dautović je izrazio nezadovoljstvo zbog odluke Vlade FBiH da Travniku, u okviru raspod‌jele od 48 miliona KM koje su opštine i gradovi širom Federacije dobili na osnovu različitih kriterijuma, ne dodijeli ni jednu jedinu konvertibilnu marku.

"Poštovane sugrađanke i sugrađani, iz raspod‌jele 48 miliona KM opštinama i gradovima, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je Travniku dodijelila 0 KM. Eto koliko im vrijedimo", napisao je Dautović.

S druge strane, čak 2 miliona KM je dobila opština Donji Vakuf u kojoj je na posljednjim izborima izabran načelnik iz reda SDP-a, podsjeća "Radio Sarajevo".

Pored Travnika, u Srednjobosanskom kantonu (SBK) novac nisu dobile ni opšine Bugojno i Busovača.

Podijeli:

Tagovi:

Travnik

FBiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Свједочење Гарде о ратним данима сабрана у монографију

Gradovi i opštine

Svjedočenje Garde o ratnim danima sabrana u monografiju

3 h

0
Служен парастос погинулим и умрлим радницима рудника

Gradovi i opštine

Služen parastos poginulim i umrlim radnicima rudnika

3 h

0
Помоћ за набавку печенице ветеранима "Гарде Пантери"

Gradovi i opštine

Pomoć za nabavku pečenice veteranima "Garde Panteri"

3 h

0
Додик: Циљ СНСД-а да Прњавор учини још бољим мјестом за живот

Gradovi i opštine

Dodik: Cilj SNSD-a da Prnjavor učini još boljim mjestom za život

7 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

55

Bild: Tramp vrši pritisak na Zelenskog u vezi sa teritorijalnim ustupcima

21

47

Pobuna u Dalmaciji zbog doktora iz Irana: "Neće da priča hrvatski, sestre moraju prevoditi, a koristi i ChatGPT"

21

44

Povratak Tvitera: Nova društvena mreža sa starim imenom

21

41

Pljušte optužbe zbog popularne igrice: Konami na udaru zbog "skriptinga"

21

16

FBiH im nije dala ni marku, načelnik: "Eto koliko im vrijedimo"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner