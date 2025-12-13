FBiH im nije dala ni marku, načelnik: "Eto koliko im vrijedimo"

13.12.2025
21:16
Komentari:0
Kenan Dautović (SDA), načelnik Opštine Travnik, oglasio se na društvenim mrežama nakon što je Travniku iz raspodjele sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu dodijeljeno 0 KM.
U objavi na Fejsbuku, Dautović je izrazio nezadovoljstvo zbog odluke Vlade FBiH da Travniku, u okviru raspodjele od 48 miliona KM koje su opštine i gradovi širom Federacije dobili na osnovu različitih kriterijuma, ne dodijeli ni jednu jedinu konvertibilnu marku.
"Poštovane sugrađanke i sugrađani, iz raspodjele 48 miliona KM opštinama i gradovima, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je Travniku dodijelila 0 KM. Eto koliko im vrijedimo", napisao je Dautović.
S druge strane, čak 2 miliona KM je dobila opština Donji Vakuf u kojoj je na posljednjim izborima izabran načelnik iz reda SDP-a, podsjeća "Radio Sarajevo".
Pored Travnika, u Srednjobosanskom kantonu (SBK) novac nisu dobile ni opšine Bugojno i Busovača.
