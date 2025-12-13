Logo
Dodik: Cilj SNSD-a da Prnjavor učini još boljim mjestom za život

13.12.2025

15:54

Додик: Циљ СНСД-а да Прњавор учини још бољим мјестом за живот
Foto: Printscreen/X/MiloradDodik

S rukovodstvom i članovima Gradskog odbora SNSD-a Prnjavor danas smo razmatrali trenutno stanje u stranci, ali i u gradu, poručio je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

- Analizirali smo sve segmente života u Prnjavoru i dogovorili dalje korake i politike koje će sprovoditi predstavnici SNSD-a u gradu na čelu s Darkom Tomašem - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodik je naveo da je cilj SNSD-a da u narednom periodu Prnjavor učini još boljim mjestom za život svih građana.

Milorad Dodik

Prnjavor

