Dodik: Cilj SNSD-a da Prnjavor učini još boljim mjestom za život

13.12.2025
15:54
Komentari:1
S rukovodstvom i članovima Gradskog odbora SNSD-a Prnjavor danas smo razmatrali trenutno stanje u stranci, ali i u gradu, poručio je predsjednik SNSD Milorad Dodik.
- Analizirali smo sve segmente života u Prnjavoru i dogovorili dalje korake i politike koje će sprovoditi predstavnici SNSD-a u gradu na čelu s Darkom Tomašem - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Dodik je naveo da je cilj SNSD-a da u narednom periodu Prnjavor učini još boljim mjestom za život svih građana.
S rukovodstvom i članovima Gradskog odbora SNSD-a Prnjavor danas smo razmatrali trenutno stanje u stranci, ali i u gradu. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 13, 2025
Analizirali smo sve segmente života u Prnjavoru i dogovorili dalje korake i politike koje će sprovoditi predstavnici SNSD-a u gradu na čelu s Darkom Tomašem.… pic.twitter.com/0617WRBs0t
Gradovi i opštine
2 h0
Gradovi i opštine
21 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
17
03
16
38
16
04
16
00
15
54
Trenutno na programu