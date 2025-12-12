Oglasio se MUP Srpske: Nema razloga za uznemirenost

Izvor:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će dana, 12/13. decembara od 20 časova do završetka aktivnosti realizovati taktičku vježbu na području Prijedora.
Centar za obuku MUP-a organizuje vježbu za policijske službenike na području planine Kozara - planinarski dom Previja.
Ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike ili one koje žive u blizini pomenute lokacije i nema razloga za uznemirenost.
