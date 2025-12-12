Logo
Još jedna opština u Srpskoj na korak do statusa grada

12.12.2025

09:34

Још једна општина у Српској на корак до статуса града
Foto: Vikipedija

Načelnik opštine Foča Milan Vukadinović istaknuo je, povodom najavljenih izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske, kako Foča po svemu zaslužuje status grada jer je središte regije te bi joj takva promjena donijela brojne koristi.

"Sjedište smo kulture, privrede, turizma i svega ostalog u Staroj Hercegovini. Imamo i novi element – više od 2.600 studenata koji studiraju u Foči. Kada taj kriterijum stavimo u odnos s brojem stanovnika, mislim da je riječ o velikoj posebnosti koja Foču svrstava u poziciju univerzitetskog grada", rekao je Vukadinović.

Naveo je kako bi dobivanje statusa grada Foči donijelo mnoge dobrobiti, među kojima i veći proračun te dolazak brojnih institucija koje se trenutačno nalaze u drugim opštine regije.

"Status grada na svaki će način olakšati život našim stanovnicima i ja ću se, u saradnji s narodnim poslanikom Nenadom Lalovićem i institucijama Republike Srpske, zalagati da što prije postanemo grad, jer nam to pripada", naglasio je Vukadinović.

Ekonomija

Lidl završio još jedan objekat u BiH

Vlada Republike Srpske je na jučerašnjoj je posebnoj sjednici, po hitnom postupku, usvojila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj samoupravi. Ako ga potvrdi Narodna skupština Republike Srpske, zakon će omogućiti opština sa većim brojem studenata da apliciraju za promjenu statusa u grad.

Razlog za donošenje izmjena, navode iz Vlade, proizlazi iz potrebe da se, uz postojeće uvjete, propišu i dodatni – kako bi opštine koje najmanje deset godina imaju pet studijskih programa, više od 2.000 studenata te bogatu kulturno-istorijsku baštinu, mogle podnijeti zahtjev za sticanje statusa grada u zakonom propisanoj proceduri, prenosi Bljesak.

U Foči djeluju dva fakulteta Sveučilišta u Istočnom Sarajevu.

