Još jedna opština u Srpskoj na korak do statusa grada

Načelnik opštine Foča Milan Vukadinović istaknuo je, povodom najavljenih izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske, kako Foča po svemu zaslužuje status grada jer je središte regije te bi joj takva promjena donijela brojne koristi.

"Sjedište smo kulture, privrede, turizma i svega ostalog u Staroj Hercegovini. Imamo i novi element – više od 2.600 studenata koji studiraju u Foči. Kada taj kriterijum stavimo u odnos s brojem stanovnika, mislim da je riječ o velikoj posebnosti koja Foču svrstava u poziciju univerzitetskog grada", rekao je Vukadinović.

Naveo je kako bi dobivanje statusa grada Foči donijelo mnoge dobrobiti, među kojima i veći proračun te dolazak brojnih institucija koje se trenutačno nalaze u drugim opštine regije.

"Status grada na svaki će način olakšati život našim stanovnicima i ja ću se, u saradnji s narodnim poslanikom Nenadom Lalovićem i institucijama Republike Srpske, zalagati da što prije postanemo grad, jer nam to pripada", naglasio je Vukadinović.

Vlada Republike Srpske je na jučerašnjoj je posebnoj sjednici, po hitnom postupku, usvojila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj samoupravi. Ako ga potvrdi Narodna skupština Republike Srpske, zakon će omogućiti opština sa većim brojem studenata da apliciraju za promjenu statusa u grad.

Razlog za donošenje izmjena, navode iz Vlade, proizlazi iz potrebe da se, uz postojeće uvjete, propišu i dodatni – kako bi opštine koje najmanje deset godina imaju pet studijskih programa, više od 2.000 studenata te bogatu kulturno-istorijsku baštinu, mogle podnijeti zahtjev za sticanje statusa grada u zakonom propisanoj proceduri, prenosi Bljesak.

U Foči djeluju dva fakulteta Sveučilišta u Istočnom Sarajevu.