Poreska uprava napravila problem bolnici: Nema lijekova ni plata

11.12.2025
Kantonalna bolnica Livno objavila je da je primorana smanjiti opseg pružanja zdravstvenih usluga jer u ovom trenutku nije u mogućnosti nabavljati lijekove, medicinski materijal, plaćati usluge, održavanje opreme i opskrbu energentima.
Kako se navodi u saopštenju, razlog je to što Poreska uprava FBiH Kantonalna kancelarija Livno od 12. 11. 2025. godine ne daje saglasnost za plaćanja po Rješenju o ograničenom raspolaganju sredstvima iz 2016. godine.
Banka putem koje poslujemo postupa po istom, što za nas znači da ne možemo izvršavati finansijske obaveze jedine bolnice u kantonu, stoji u saopštenju.
Time je zdravstvena zaštita svih stanovnika Livna, Tomislavgrada, Kupresa, Drvara, Grahova i Glamoča – praktično suspendovana.
Dodaju da je posebno poražavajuće da se Zaključak Vlade FBiH u kojem je navedeno da se hitno osigura prekid prisilne naplate i deblokada transakcijskih računa ne poštuje.
