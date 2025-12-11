Poreska uprava napravila problem bolnici: Nema lijekova ni plata

Kantonalna bolnica Livno objavila je da je primorana smanjiti opseg pružanja zdravstvenih usluga jer u ovom trenutku nije u mogućnosti nabavljati lijekove, medicinski materijal, plaćati usluge, održavanje opreme i opskrbu energentima.

Kako se navodi u saopštenju, razlog je to što Poreska uprava FBiH Kantonalna kancelarija Livno od 12. 11. 2025. godine ne daje saglasnost za plaćanja po Rješenju o ograničenom raspolaganju sredstvima iz 2016. godine.

Ekonomija Hoće li minimalac biti od 1.200 do 1.600 KM: Oglasile se vlasti

Banka putem koje poslujemo postupa po istom, što za nas znači da ne možemo izvršavati finansijske obaveze jedine bolnice u kantonu, stoji u saopštenju.

Time je zdravstvena zaštita svih stanovnika Livna, Tomislavgrada, Kupresa, Drvara, Grahova i Glamoča – praktično suspendovana.

Društvo ''Dobro zdrmalo'': Zemljotres pogodio jug Republike Srpske

Dodaju da je posebno poražavajuće da se Zaključak Vlade FBiH u kojem je navedeno da se hitno osigura prekid prisilne naplate i deblokada transakcijskih računa ne poštuje.