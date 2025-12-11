Logo
Milica Dabović otkrila da je operisana, ovo su detalji intervencije

Izvor:

Blic

11.12.2025

14:33

Komentari:

1
Милица Дабовић открила да је оперисана, ово су детаљи интервенције

Bivša košarkašica Milica Dabović otkrila je da je imala zdravstvenih problema zbog kojih je morala da se javi u zdravstvenu ustanovu. Tvrdi da je sada u redu, ali da se gotovo dvije ned‌jelje imala bolove.

Milica Dabović otkrila je da je morala da posjeti ljekara, a iako nije detaljisala o čemu je riječ, kaže da je sada sve u redu i da se osjeća odlično.

"Ja sam snaga. Jedna spontana slika poslije 12 dana bola. Kako sam rekla doktoru, operacija uspjela, pacijent jedva preživio! Idemo dalje sve do medalje", napisala je ona na Instagramu, piše Blic.

Kako je Milica otkrila, ona je imala operaciju vilice.

Haker

Nauka i tehnologija

5 savjeta da vas ne prevare na internetu

"Danas je 12. dan od operacije koju sam imala, četvrti put operisala donju vilicu, strašno loš kvalitet zuba, implanti, vještačke kosti. Da mi je neko pričao da ću 12 dana od jutra do mraka biti u strašnim bolovima ne bih mu vjerovala", otkrila je Milica.

Iznad ovog opisa stoji njena fotografija koju je napravila u automobilu i u dobro poznatoj pozi Milice Dabović, gd‌je dekolte stavlja u prvi plan.

Milica Dabović

Komentari (1)
