Poznato koji fakultet je završio Veljko Ražnatović

Cecin sin, Veljko Ražnatović, danas se bavi sportom i poljoprivredom, malo ko zna da je završio fakultet i školovao se u inostranstvu.
Muzička zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović potrudila se da Veljko i njegova sestra Anastasija imaju najbolje uslove za obrazovanje.
On je zajedno sa Anastasijom pohađao internacionalnu osnovnu i srednju školu.
Zanimljivo je da je dio svog obrazovanja stekao i na Kipru gdje takođe imaju nekretninu, ali su detalji o njegovim studijama bili do skoro nepoznati.
Prema informacijama, Veljko Ražnatović se školovao u tri različite države - Srbiji, na Kipru i u Republici Srpskoj.
U Banjaluci je diplomirao u decembru 2019. godine kad je stekao zvanje diplomiranog ekonomiste na Visokoj školi za primenjene i pravne nauke "Prometej", što je povrdio i sam jednom prilikom.
