Emina Jahović na sudu, tužila bivšeg muža

Pjevačica Emina Jahović tužila je svog bivšeg muža Mustafu Sandala zbog neispunjavanja obaveze kupovine stana i redovnog isplaćivanja alimentacije.

Emina koja je nedavno održala koncert u Beogradu se 2018. godine razvela od imućnog kolege Mustafe Sandala nakon deset godina braka, a sada ga je tužila zbog neispunjenog obećanja.

Navodno se Mustafa obavezao da pjevačici i d‌jeci kupi stan u Srbiji i da isplati alimentacije, međutim, to navodno nije učinio.

Kako pišu turski mediji, Emina Jahović je podijnela novu tužbu, zbog toga što bivši suprug nije ispunio svoje obaveze iz sporazuma o razvodu, prenosi Informer.

U to spada i kašnjenje u isplati alimentacije i odbijanje da obezbijedi automobil za nju i d‌jecu kada im je to potrebno.

Turski mediji su objavili nove detalje porodičnog sporazuma koji su Emina Jahović i Mustafa Sandal potpisali nakon razvoda 2018. godine.

Gradovi i opštine Vatra "progutala" 600 bala sijena u Laktašima

Prema tim navodima, pjevačici je tada pripalo starateljstvo nad d‌jecom, kao i dva miliona dolara od prodaje njihove zajedničke kuće u Bejkozu, uz dodatnih 500.000 dolara namijenjenih školovanju sinova.

Sandal se, kako se dalje navodi, obavezao da bivšoj supruzi i d‌jeci obezbijedi stan u Srbiji i da redovno isplaćuje alimentaciju.

Međutim, prema Emininim tvrdnjama, on te obaveze nije ispunio.

Zbog toga je nedavno došlo do novog susreta bivših supružnika na sudu u Istanbulu. Kako tvrdi izvor blizak pjevačici, Emina je istakla da je bila primorana da podnese tužbu jer, usljed Sandalovih neizvršenih uplata i nepoštovanja dogovora, više nije imala drugog izbora.