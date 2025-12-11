Emina Jahović na sudu, tužila bivšeg muža

Izvor:
Informer
11.12.2025
09:30
Pjevačica Emina Jahović tužila je svog bivšeg muža Mustafu Sandala zbog neispunjavanja obaveze kupovine stana i redovnog isplaćivanja alimentacije.
Emina koja je nedavno održala koncert u Beogradu se 2018. godine razvela od imućnog kolege Mustafe Sandala nakon deset godina braka, a sada ga je tužila zbog neispunjenog obećanja.
Navodno se Mustafa obavezao da pjevačici i djeci kupi stan u Srbiji i da isplati alimentacije, međutim, to navodno nije učinio.
Kako pišu turski mediji, Emina Jahović je podijnela novu tužbu, zbog toga što bivši suprug nije ispunio svoje obaveze iz sporazuma o razvodu, prenosi Informer.
U to spada i kašnjenje u isplati alimentacije i odbijanje da obezbijedi automobil za nju i djecu kada im je to potrebno.
Turski mediji su objavili nove detalje porodičnog sporazuma koji su Emina Jahović i Mustafa Sandal potpisali nakon razvoda 2018. godine.
Prema tim navodima, pjevačici je tada pripalo starateljstvo nad djecom, kao i dva miliona dolara od prodaje njihove zajedničke kuće u Bejkozu, uz dodatnih 500.000 dolara namijenjenih školovanju sinova.
Sandal se, kako se dalje navodi, obavezao da bivšoj supruzi i djeci obezbijedi stan u Srbiji i da redovno isplaćuje alimentaciju.
Međutim, prema Emininim tvrdnjama, on te obaveze nije ispunio.
Zbog toga je nedavno došlo do novog susreta bivših supružnika na sudu u Istanbulu. Kako tvrdi izvor blizak pjevačici, Emina je istakla da je bila primorana da podnese tužbu jer, usljed Sandalovih neizvršenih uplata i nepoštovanja dogovora, više nije imala drugog izbora.
