Detalji drame na Savi: Državljanin BiH krijumčario migrante, troje poginulih

Tri smrtno stradala migranta i osam živih izvađeno je rano jutros iz rijeke Save u Slavonskom Brodu nakon prevrtanja čamca, a stradale migrante je Hitna pomoć odvezla u bolnicu, rekao je zapovjednik Javne vatrogasne stanice Slavonski Brod Ivan Vuleta.

"Jutros u 5 sati i 38 minuta smo dobili dojavu od Hitne pomoći da je došlo do prevrtanja i potapanja migranata na rijeci Savi. Izašli smo sa dva vatrogasna vozila i sa vatrogasnim čamcem. Bilo je 11 migranata, izvađeno je osam živih i tri mrtva", izjavio je Hini zapovjednik Javne vatrogasne stanice Slavonski Brod Ivan Vuleta, prenosi Jutarnji.

Istakao je da je preživjele migrante Hitna pomoć zbrinula i odvezla u bolnicu.

Prema pisanju medija, jedna osoba dovodi se u vezi s tim krivičnim djelom, državljanin Bosne i Hercegovine koji se trenutno nalazi u bolnici i pod nadzorom je policije.