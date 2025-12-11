Logo
Facebook zna šta gledate i kad niste na mreži

Kurir

11.12.2025

09:15

Facebook зна шта гледате и кад нисте на мрежи
Foto: Pixabay

Stalno ostajanje prijavljenim na Facebook može vas izložiti praćenju i sajber napadima. Otkrijte kako da zaštitite svoje podatke jednostavnim koracima.

Mnogi korisnici misle da je Meta zainteresovana samo za ono što radite dok ste aktivni na Facebooku ili Instagramu. U stvarnosti, vaš profil se dopunjuje i kada ste van platformi, upravo zahvaljujući tome što ste ostali prijavljeni. Svaki klik na drugom sajtu, svaka pretraga, svaki proizvod koji gledate, sve to može završiti u rukama kompanije.

To je moguće jer Meta koristi sopstvene alate za praćenje ugrađene u hiljade sajtova i aplikacija. „Like“ i „Share“ dugmad, opcija „Prijavi se preko Facebook-a“ i nevidljivi pikseli služe kao portali kroz koje se podaci neprimetno prelivaju ka Metinim serverima. Čak i bez vaše interakcije, sistem bilježi šta gledate, koliko dugo ostajete na stranici i sa kog uređaja pristupate.

Meta ne prikuplja samo vaše ime i prezime. Informacije koje se bilježe uključuju vrstu telefona, operativni sistem, IP adresu, tačnu lokaciju, pa čak i instalirane aplikacije. Sve te podatke koristi za kreiranje detaljnih marketinških profila, bez obzira da li ste im svjesno dali dozvolu ili ne.

Taj sistem funkcioniše tiho i neprimetno. Mnogi korisnici nisu ni svjesni da Facebook vodi evidenciju o njihovim aktivnostima na potpuno nepovezanim sajtovima. Kada ostanete prijavljeni, ta veza ostaje otvorena i Meta nastavlja da vas prati, kao sjenka koja nikad ne nestaje.

U posljednje vrijeme otkrivena je sofisticirana tehnika sajber napada koja koristi obične SVG slike za širenje malvera. Iako SVG djeluje kao bezazleni grafički fajl, on može sadržati opasni JavaScript kod koji se aktivira čim otvorite sliku u pregledaču.

Ova metoda, poznata kao JSFuck, koristi ekstremno zamagljen kod koji je dizajniran da zaobiđe čak i napredne antivirusne alate. Ako ste u tom trenutku prijavljeni na Facebook, skripta može da preuzme kontrolu nad vašom sesijom, lajkovati sadržaje, preuzimati dodatne fajlove, pa čak i izvršavati radnje bez vašeg znanja.

Ova vrsta napada ne funkcioniše ako niste aktivno prijavljeni na društvene mreže. Upravo zato je stalno prisustvo na Facebooku rizik koji mnogi korisnici olako shvataju. Aktivna sesija postaje otvorena kapija za hakere koji ne moraju da vam ukradu lozinku, dovoljno je da iskoriste ono što već imate, pristup.

Osim toga, ako kliknete na zaraženu sliku dok ste prijavljeni, napad se može dogoditi potpuno automatski. Nema upozorenja, nema zahteva za potvrdu. Sve se dešava u pozadini dok vi mislite da samo gledate običan fajl.

Ne morate biti stručnjak za sajber bezbjednost da biste smanjili rizik. Dovoljno je da preduzmete nekoliko jednostavnih koraka koji vas mogu zaštititi od neželjenih posljedica:

  • Uvijek se od‌javite sa Facebooka kada završite s korišćenjem
  • Pregledajte podešavanja privatnosti na Facebooku i isključite opciju Off-Facebook Activity
  • Instalirajte dodatke za pregledač koji blokiraju praćenje i maliciozne skripte
  • Ne otvarajte SVG fajlove iz nepoznatih izvora, naročito ako stižu putem mejla ili sa sumnjivih sajtova
  • Ažurirajte antivirusni softver i redovno skenirajte uređaj

Zvuči jednostavno, ali mnogi korisnici zaboravljaju da i najmanji previd može značiti ozbiljan problem. Jedan klik na „Od‌javi se“ može značiti razliku između bezbjednog surfovanja i digitalnog haosa., piše Kurir.

