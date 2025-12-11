Zadavio Kristinu, pa je samljeo u blenderu: Muž optužen za monstruozno ubistvo

Monstrum osumnjičen da je Srpkinji Kristini Joksimović (38) odsjekao glavu, izvadio matericu i njene dijelove tela samleo u blenderu dok je gledao snimke na Jutjubu, zvanično je optužen za njeno ubistvo, saopštili su švajcarski zvaničnici.

Finalistkinja za izbor za mis Švajcarske, porijeklom iz Srbije, pronađena je raskomadana u svom domu u februaru 2024. godine u Biningenu, u blizini Bazela, a njen suprug je osumnjičen da ju je zadavio.

Kristinin suprug, identifikovan samo kao Tomas u švajcarskim medijima, u srijedu je optužen za ubistvo nakon završetka istrage.

Datum početka suđenja još uvijek nije određen.

Kristinino tijelo je raskomadano testerom, nožem i baštenskim makazama, navodi se u jezivom izvještaju o obdukciji i sudskim dokumentima u koje je Daily mail imao uvid.

Obdukcija je otkrila da je Tomas (43) takođe ženi izvadio matericu, koja je bila jedini organ odstranjen iz njenog tijela.

Zvaničnici su potvrdili da je nekoliko delova njenog tijela potom isjeckano industrijskim blenderom, "pasirano" i rastvoreno u hemijskom rastvoru.

Istražioci su kasnije otkrili da je Tomas gledao snimke na Jutjubu na svom telefonu dok je raskomadao tijelo svoje supruge.

Iskasapljeno tijelo Srpkinje pronašao je njen otac, nakon što je primjetio plave pramenove kose kako vire iz crne kese u vešeraju, rekao je ranije prijatelj.

Istražitelji su pronašli blender i ostatke Kristine, uključujući dijelove kože sa mišićima koji su još uvek pričvršćeni, kao i komade kostiju.

Da bi raskomadao svoju ženu, Tomas joj je navodno izbio zglobove kuka iz čašica, a zatim joj odsjekao gornji dio lijeve ruke, podlaktice i desnu potkolenicu, navodi se u izvještaju o obdukciji.

Zatim joj je presjekao kičmu kako bi joj odsjekao glavu, navodi se u jezivom izvještaju. Kristinin suprug i otac njihove dvije ćerke navodno je priznao da ju je ubio u martu, ali je rekao da je to učinio da bi se zaštitio nakon što ga je ona prethodno napala nožem.

Priznao je užasan zločin nakon što je ranije rekao vlastima da je došao kući i zatekao je mrtvu i iskasapljenu.

Međutim, medicinski stručnjaci nisu pronašli dokaze samoodbrane i utvrdili su da je uzrok smrti davljenje.

Tomas je pokazao "izuzetno visok nivo kriminalne energije, nedostatak empatije i hladnokrvnost nakon što je ubio svoju ženu", navela je policija u sudskim dokumentima, prema lokalnom listu Blik.

Kristina Joksimović je krunisana za Mis severozapadne Švajcarske, a 2007. godine je bila finalistkinja za Mis Švajcarske. Kasnije je vodila sopstveni posao kao trener za modnu pistu i bila je mentor manekenki Dominik Rinderkneht na izboru za Mis univerzuma 2013. godine, piše Telegraf.